Prosus en SoftBank investeren in Indiaas bezorgplatform Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft samen met SoftBank en andere partijen in het Indiase bezorgplatform Swiggy geïnvesteerd. Dit maakte de investeerder met een notering aan het Damrak dinsdagochtend bekend. Prosus deed mee aan een investeringsronde van in totaal 1,25 miljard dollar. Swiggy werd in 2014 opgericht en is in meer dan 500 steden in India aanwezig. 150.000 restaurants zijn bij het platform aangesloten. De exacte omvang van de investering door Prosus werd niet bekendgemaakt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.