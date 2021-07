Omzet easyJet trekt aan

(ABM FN-Dow Jones) easyJet heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien aantrekken, mede dankzij een beperkte uitbreiding van de capaciteit. Dit maakte de Britse budgetmaatschappij dinsdag bekend met de cijfers over het derde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar.

In het afgelopen kwartaal, dat liep tot 30 juni, vervoerde easyJet krap 3 miljoen passagiers. easyJet vloog desondanks op slechts 17 procent van de capaciteit in het derde kwartaal van 2019. Hierdoor steeg de omzet op jaarbasis van 7,2 miljoen pond tot 213 miljoen pond. Als gevolg van de coronacrisis, bleven de vliegtuigen van easyJet nagenoeg twee weken aan de grond.

In het derde kwartaal van 2019, nog voor de coronacrisis uitbrak, behaalde easyJet nog een omzet van bijna 1,8 miljard pond.

easyJet noemde de resultaten zelf in lijn met de verwachting.

Per 31 maart had de luchtvaarder de beschikking over 2,9 miljard pond aan liquide middelen, nadat easyJet circa 5,5 miljard pond ophaalde sinds het begin van de pandemie.

"In de loop van het afgelopen kwartaal hebben we de aanhoudende uitdagingen van de pandemie succesvol het hoofd geboden, door ons operationele reactievermogen te gebruiken om aan de vraag te voldoen en ons te concentreren op kostenbeheersing en het minimaliseren van de cash burn", aldus CEO Johan Lundgren van easyJet.

De cash burn kwam in het tweede kwartaal nog uit op circa 38 miljoen pond per week en in het derde kwartaal op 34 miljoen pond per week, hetgeen beter was dan de 40 miljoen pond waar easyJet vooraf op mikte.

Onder de streep restte een zogenoemd headline verlies voor belastingen van 318 miljoen pond, waar dit een jaar eerder nog een verlies was van 347 miljoen pond.

Outlook

easyJet verwacht in het lopende kwartaal 60 procent van de totale capaciteit uit 2019 uit te voeren. Om te profiteren van de opgeheven reisrestricties in Europa en de versoepeling van de beperkingen voor volledig gevaccineerde personen in het VK, zegt easyJet de capaciteit te verschuiven naar populaire routes waar de maatschappij een stijgende vraag van klanten ziet.

Met een kostenverlagingsprogramma wil easyJet onverminderd 500 miljoen pond besparen dit jaar. De luchtvaarder deed verder geen concrete uitspraken over de verwachtingen dit jaar.

"In dit stadium, gezien het aanhoudende niveau van onzekerheid op korte termijn, zou het niet gepast zijn om verdere financiële richtlijnen te verstrekken voor het boekjaar 2021."