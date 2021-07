PPG last van tekorten en leveringsproblemen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries heeft in het tweede kwartaal een flink hogere omzet behaald, dankzij hogere prijzen en volumes, en verhoogde het dividend aanzienlijk. Dit bleek maandagavond uit de resultaten van de Amerikaanse verfspecialist. CEO Michael McGarry sprak van een sterke autonome omzetgroei en zag de vraag deels herstellen van de pandemie. De volumegroei viel volgens de topman wel tegen, vanwege leveringsproblemen en tekorten, onder meer van grondstoffen voor coatings. "Hoewel we een solide aangepaste winst per aandeel realiseerde in het tweede kwartaal, vielen de resultaten lager uit dan onze ramingen uit april", aldus McGarry. In het tweede kwartaal stegen de prijzen met 3,5 procent en de volumes met zo'n 24 procent, waardoor de totale omzet van PPG steeg van 3,0 tot 4,4 miljard dollar. Een record, aldus de verfspecialist. Onder de streep bleef in het kwartaal een winst van 431 miljoen dollar over, of 1,81 dollar per aandeel. Dat was een jaar eerder 102 miljoen of 0,43 dollar. Outlook Vooruitkijkend verwacht PPG voor het lopende derde kwartaal een omzetgroei, inclusief overnames, van 21 tot 23 procent, waarbij de autonome omzetgroei met een laag enkelcijferig percentage zal groeien ten opzichte van een jaar eerder. De kostenbesparingen zullen 30 miljoen euro zijn op jaarbasis. De aangepaste winst per aandeel wordt voor heel het jaar voorzien op 7,40 tot 7,60 dollar. Verder maakte PPG bekend het dividend met vijf cent te verhogen tot 59 cent per aandeel. Het dividend wordt op 10 september uitbetaald. Het aandeel PPG verloor in de reguliere handel maandag 2,6 procent. In de elektronische handel nabeurs kwam daar nog eens een koersval van 6,4 procent bij. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

