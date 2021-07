Toezichthouder SEC legt UBS boete op om complexe beleggingsproducten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft maandag de Zwitserse zakenbank UBS een boete opgelegd van 8,1 miljoen dollar vanwege de handel in complexe beleggingsproducten. De toezichthouder stelt dat UBS tekort is geschoten in het beschermen van klanten tegen onacceptabele investeringen in complexe financiele producten. In dit geval ging het om de iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX), die de volatiliteitsverwachtingen voor de S&P 500 volgt. Om dit te doen worden constant futurecontracten verhandeld, hetgeen transactiekosten met zich meebrengt die ten koste gaan van het rendement. De kans dat de waarde van de ETN daalt wanneer het product voor langere tijd wordt aangehouden is groot, zo oordeelde de SEC. Financiële adviseurs van UBS zouden de producten voor klanten echter veel te lang hebben aangehouden. Circa 1.880 klanten zouden dit beleggingsproduct voor langere periode in de portefeuille hebben gehad. De boete die UBS betaalt zal direct gaan naar de getroffen klanten, aldus de toezichthouder. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

