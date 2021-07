Europese beurzen flink lager de dag uit

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn de nieuwe week in mineur begonnen. De Stoxx Europe 600 index sloot 2,3 procent lager op 444,29 punten, terwijl de Duitse DAX 2,6 procent inleverde op 15.133,20 punten. De Franse CAC 40 verloor 2,5 procent op 6.295,97 punten en de Britse FTSE 100 sloot 2,3 procent lager op 6.844,39 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verklaarde het negatieve sentiment maandag door de zorgen over de snel toenemende deltavariantbesmettingen van het coronavirus wereldwijd, waardoor landen weer nieuwe reisbeperkingen opleggen. In het Verenigd Koninkrijk is het maandag juist 'Freedom Day', omdat alle beperkingen worden opgeheven, maar ook hier stijgt het aantal nieuwe covidgevallen snel.

"Een andere bron van zorg voor de markten is de outlook voor de toekomstige winstgroei van bedrijven. De kwartaalcijferrapporten die vorige week verschenen waren overwegend positief, maar de aandacht verschuift nu naar wat de outlook gaat zijn, ook gezien het feit dat de coronagevallen stijgen, waardoor het economisch plaatje minder duidelijk wordt", aldus Hewson.

"De coronacrisis behoort opnieuw tot een van de grootste zorgen onder beleggers", aldus CIO David Donabedian van CIBC Private Wealth.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte bovendien op dat de veelal beter dan verwachte kwartaalcijfers van bedrijven niet worden beloond met koersstijgingen. "De lat ligt dan ook erg hoog, zeker voor wat betreft de winstvooruitzichten die bedrijven bekendmaken", aldus Wiersma.

Kijkend naar de rest van de week zal de meeste aandacht volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe uitgaan naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. Die komt nadat de ECB recent zijn nieuwe monetaire beleidsstrategie bekendmaakte. De ECB streeft voortaan naar een inflatie van precies 2 procent.

Volgens de analist van Monex wordt september een belangrijkere bijeenkomst voor de ECB "in termen van beleidswijzigingen, maar het beleidsbesluit van donderdag en in het bijzonder de communicatie daaromtrent zou de toon moeten zetten van hoe het beleid er in de zomer uit zal zien en hoe toegewijd de ECB is om haar tot dusverre dovische benadering te handhaven", aldus Sammani.

De euro/dollar handelde op 1,1799. Olie werd 6,5 procent goedkoper en noteerde daarmee rond de 67 dollar per vat.

Zondag kwam OPEC+ tot een akkoord over de toekomstige productie. Afgesproken is dat vanaf augustus maandelijks de productie met 400.000 vaten olie per dag zal worden verhoogd tot april 2022.

"400.000 vaten per dag is iets minder dan de markt initieel hoopte, maar een groter tekort is afgewend", zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Meer aanbod, in combinatie met onzekerheid over de vraag nu de deltavariant voor nieuwe coronabeperkingen zorgt, leidt volgens de econoom tot neerwaartse druk op de olieprijs.

"Aangezien speculanten gepositioneerd zijn voor meer prijsstijgingen kan het sluiten van deze longposities ook leiden tot druk op de prijs", voegde Van Cleef toe.

Bedrijfsnieuws

In het spoor van de dalende grondstofprijzen, daalde Royal Dutch Shell en BP maandag ruim 4 procent. Mijnbouwers Rio Tinto en Anglo American verloren zo'n 3 tot 4 procent. ArcelorMittal leverde ruim 3,5 procent in, ondanks een koersdoelverhoging van UBS.

Bankaandelen waren ook niet in trek. Deutsche Bank, ING en Société Générale verloren 3 tot 5 procent.

De oprukkende deltavariant van het coronavirus zorgt voor nieuwe reisbeperkingen in onder meer Frankrijk. Luchtvaartaandelen als Air France-KLM en Deutsche Lufthansa leverden zo'n 3 procent in. Tui en easyJet daalden 4 tot 6 procent.

In Brussel verloor het aandeel Barco ruim 6 procent, waarmee een deel van de verliezen van eerder op de dag werden goedgemaakt. Hoewel het orderboek in de eerste jaarhelft flink aandikte, steeg de omzet maar mondjesmaat door de coronacrisis. Verder werd vrijdagavond bekend dat CEO Jan de Witte vertrekt en wordt opgevolgd door Charles Beauduin en An Steegen als co-CEO's. Steegen komt van Umicore. KBC verlaagde het advies van Barco maandag van Accumuleren naar Houden.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de indexen op Wall Street flink lager.