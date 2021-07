AEX verliest flink terrein Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft maandag flink terrein verloren, nadat vorige week nog een nieuw record werd bereikt van rond de 745 punten. Maandag daalde de AEX 2,1 procent tot 721,09 punten. Justin Blekemolen van Lynx voorziet "op korte termijn meer zwakte." De beleggingsspecialist denkt dat wanneer de AEX onder het steunniveau van 719 punten komt, een daling richting de 678 punten voor de hand ligt. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verklaarde het negatieve sentiment maandag door de zorgen over de snel toenemende deltavariantbesmettingen van het coronavirus wereldwijd, waardoor landen weer nieuwe reisbeperkingen opleggen. De beursagenda was vandaag mager, maar dit verandert later deze week. Onder meer het rentebesluit van de Europese Centrale Bank staat op de rol. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,1799. Olie werd 6,5 procent goedkoper en noteerde daarmee rond de 67 dollar per vat. Zondag kwam OPEC+ tot een akkoord over de toekomstige productie. Afgesproken is dat vanaf augustus maandelijks de productie met 400.000 vaten olie per dag zal worden verhoogd tot april 2022. "400.000 vaten per dag is iets minder dan de markt initieel hoopte, maar een groter tekort is afgewend", zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. Meer aanbod, in combinatie met onzekerheid over de vraag nu de deltavariant voor nieuwe coronabeperkingen zorgt, leidt volgens de econoom tot neerwaartse druk op de olieprijs. "Aangezien speculanten gepositioneerd zijn voor meer prijsstijgingen kan het sluiten van deze longposities ook leiden tot druk op de prijs", voegde Van Cleef toe. Stijgers en dalers In de AEX noteerden alle bijna aandelen lager. De grootste dalers waren Heineken, Shell en Unibail-Rodamco-Westfield, met verliezen van 4 tot 7 procent. "Het lange termijn technische plaatje van het geliefde Shell oogt dramatisch. Het olieconcern wist ondanks de sterk opgelopen olieprijs de afgelopen maanden niet terug te keren tot de niveaus van voor de coronacrisis. Blijkbaar geloven beleggers niet dat Shell op tijd mee heeft gedaan met de energietransitie", aldus Blekemolen. Just Eat Takeaway wist als enige in de AEX te stijgen, met 2,6 procent. Afgelopen week daalde de maaltijdbezorger nog bijna 9 procent. Ook in de AMX waren er geen stijgers, uitgezonderd Alfen, dat fractioneel steeg. In de Midkap waren Eurocommercial, AMG en Fugro de grootste dalers met verliezen van 5 tot 7 procent. Bij de smallcaps ging CM.com ruim 2 procent hoger. B&S Group, BAM en Wereldhave verloren 6 tot 7 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de indexen op Wall Street flink lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

