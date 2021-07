Oud-beursbaas George Möller moet VEB redden

De VEB zit in zwaar weer. Vorige week zaterdag meldde IEX dat niet alleen directeur Paul Koster bij de VEB opstapt, maar dat ook de voltallige raad van commissarissen is teruggetreden.

Inmiddels is duidelijk dat de vijf commissarissen, onder leiding van president-commissaris Maarten Sanders, al op 14 juni jl. zijn teruggetreden, ruim 3 weken geleden. De VEB geeft zelf nog geen enkele openheid van zaken over de inhoud van het conflict.

Chaotische situatie

De melding van het aftreden werd terloops gedaan in een kort verslag van de ledenvergadering in het eigen blad Effect. Hoewel het aftreden van de raad van commissarissen al enige dagen voor de ledenvergadering van 21 juni plaatsvond, ontvingen de leden die zich hadden aangemeld geen bericht vooraf over de nieuwe situatie.

Koster legde tijdens die vergadering een korte verklaring af. Verder heeft de belangenvereniging er tot nu toe het zwijgen toe gedaan. Zelfs in een groot interview met Koster in De Telegraaf op 12 juli repte de VEB-voorman met geen woord over de ontstane bestuurscrisis.

Met een vertrekkend directeur en een opgestapte raad van commissarissen, is een chaotische situatie ontstaan in de top van de VEB. Het is de taak van de ommissarissen om een nieuwe bestuurder te vinden en aan te wijzen. Zijn zijn echter en bloc opgestapt. Voor de interim-periode zijn oud-beursbaas George Möller en Steven ten Have (voormalig president-commissaris van Ajax) gevraagd.

Ervaring met bestuursrumoer

Zij moeten het proces naar een nieuwe raad van commissarissen begeleiden. Op een ingelaste bijzondere ledenvergadering op 26 juli moet het duo worden benoemd. Helemaal zonder kleerscheuren zijn beide heren overigens niet. Zowel Ten Have als Möller hebben persoonlijke ervaring met bestuursrumoer en vervroegd aftreden.

Bij ABN Amro, waar ten Have van 2010 tot 2018 commissaris was, waren de verhoudingen in de top ernstig verstoord. Ten Have, destijds vice-voorzitter, stapte er eind 2018 op. Daarvoor had hij bij Ajax de periode meegemaakt waarin Johan Cruijff de club naar zijn hand zette, met flinke bestuurlijke ruzies tot gevolg.

Möller, voormalig topman van Robeco (2004-2009) en Euronext Amsterdam (2001 tot 2004) moest eind 2014 op last van minister van financiën Jeroen Dijsselbloem plotseling vertrekken als commissaris bij AFM.

Lees ook: Ruzie bij VEB: Directeur Paul Koster stapt op