Beursblik: forward guidance ECB interessant

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal het monetaire beleid vooralsnog handhaven, zeker ook nu de inflatie in de eurozone iets is gezakt. De focus ligt bij de vergadering komende donderdag dan ook op de forward guidance en het specifieke inflatiedoel dat de centrale bank onlangs bekendmaakte. Dit is de verwachting van economen in aanloop naar het rentebesluit van de ECB.

De belangrijkste beleidsrente blijft daarmee waarschijnlijk staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente wordt naar verwachting gehandhaafd op 0,50 procent negatief.

Een paar weken geleden maakte de ECB bekend dat het haar inflatiedoel vastzet op 2 procent. Eerder mikte de centrale bank nog op een inflatiedoelstelling van onder, maar dicht bij 2 procent. De nieuwe strategie geeft de ECB de ruimte om het accommoderende monetaire beleid langer aan te houden in een poging de inflatie op het gewenste niveau te krijgen.

"De komende vergadering van de ECB op donderdag aanstaande zal meer licht werpen op deze nieuwe richtlijnen en daarnaast zal ook worden besproken hoe het beleid er de rest van de zomer uit zal zien", aldus valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe die met dat laatste doelt op de forward guidance voor het monetaire beleid.

Sammani vindt de vergadering aanstaande donderdag vooral een "geloofwaardigheidstest" voor de ECB.

Inflatiedoel niet eenvoudig

"Door beleggers alvast te waarschuwen voor een impactvolle beleidsvergadering, heeft de ECB voor zichzelf een belangrijke geloofwaardigheidstest in het leven geroepen. De taak voor [voorzitter Christine] Lagarde is iets gemakkelijker vergeleken met de divergerende centrale banken als de Fed en de Bank of England, die al over de verkrappingscyclus praten", erkent Sammani, "maar het doel [van 2 procent] is helemaal niet eenvoudig. De ECB is er de afgelopen tien jaar steevast niet in geslaagd de prijzen en de inflatieverwachtingen in de richting van het doel te duwen, ook al was er voor aanzienlijke accommodatie gezorgd."

Monex Europe rekent erop dat de markten niet heel sterk zullen reageren op wat Lagarde zegt tijdens haar persmoment, "aangezien de richting van het beleid al grotendeels is ingeprijsd. De lat voor verrassingen bij de ECB ligt hoog en dat zorgt ervoor dat de aanstaande vergadering een low risk event is", aldus Sammani.

Economen van Morgan Stanley verwachten dat de ECB zal wachten op meer inkomende data voordat het nieuwe beleidsbeslissingen neemt. Vorige week werd bekend dat de inflatie in de eurozone in juni is uitgekomen op 1,9 procent, iets onder de 2,0 procent in mei.

"Na de strategieherziening verwachten we dat de ECB-vergadering van juli overeenstemming zal bereiken over een meer gematigde forward guidance en zich zal verbinden aan een soepele overgang, maar beslissingen worden uitgesteld tot het najaar", aldus de Amerikaanse bank.

Morgan Stanley verwacht voor december geen afbouw van de obligatieaankopen. De economen denken dat het Pandemic Emergency Purchase Program volgens het huidige tijdschema zal worden beëindigd, waarna het Asset Purchase Program wordt uitgebreid en flexibeler wordt gemaakt.

Ook economen van BNP Paribas verwachten dat er meer duidelijkheid komt over de 'post-PEPP-omgeving', "waarmee de ECB zijn boodschap van een aanhoudend soepel monetair beleid kan onderstrepen", volgens economen van BNP Paribas.

De verruimingsgezindheid van de ECB zal de euro vermoedelijk onder druk zetten ten opzichte van de dollar, denkt ING. De euro/dollar noteerde maandagmiddag op 1,1768.

De ECB maakt haar rentebesluit donderdag om 13:45 uur bekend. Om 14:30 uur volgt een toelichting van voorzitter Christine Lagarde.