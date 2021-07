RobinHood wil ruim 2 miljard dollar ophalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse broker RobinHood wil maar liefst 2,3 miljard dollar ophalen tegen een waardering van 35,1 miljard dollar. Dat staat te lezen in een update van het prospectus die de broker indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De broker wil een notering aan de Nasdaq en daarbij 55 miljoen aandelen uitgeven tussen de 38 en 42 dollar per stuk. Beleggers zullen het aandeel kunnen verhandelen onder het symbool HOOD. De beursgang wordt onder meer begeleid door Goldman Sachs en JPMorgan. Begin deze maand bevestigde RobinHood al dat het een notering wil. Per 31 maart had Robinhood 80,9 miljard dollar in beheer en had het 18 miljoen actieve gebruikers. In het eerste kwartaal boekte Robinhood nog een omzet van 522 miljoen dollar. Dit betekende een meer dan verviervoudiging van de omzet ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks een verdubbeling van het aantal gebruikers en een hogere omzet, boekte Robinhood wel 1,4 miljard dollar verlies. Begin juli meldde Robinhood echter ook dat het 70 miljoen dollar betaalt na een schikking met de beurswaakhond Finra op Wall Street. De broker wordt ervan beschuldigd beleggers te hebben misleid en het handelssysteem op kritieke momenten niet op orde te hebben gehad, waardoor klanten niet konden handelen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

