Beursblik: goed tweede kwartaal AkzoNobel verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal de resultaten flink zien stijgen. Dit is de verwachting van analisten. AkzoNobel profiteerde tijdens de coronacrisis van klussers die hun eigen huis aanpakten. De vraag van veel beleggers is, hoe duurzaam deze trend is als de economie weer opengaat. Bank of America denkt dat de markt wellicht het cyclische herstel van de industriële tak van AkzoNobel over het hoofd ziet. Performance Coatings was in 2019 goed voor 60 procent van de groepsomzet en historisch gezien is de winstgevendheid van deze tak zelfs nog groter. De analistenconsensus rekent voor het tweede kwartaal op een omzet van 2.438 miljoen euro. Dat zou flink meer zijn dan de 1.987 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020. De EBITDA stijgt volgens de analisten van 321 naar 434 miljoen euro en de operationele winst van 207 miljoen naar 335 miljoen euro. Aangepast voor eenmalige posten zou de verfgigant uitkomen op een EBIT van 346,9 miljoen euro. Outlook AkzoNobel stelde bij de cijfers over het eerste kwartaal op schema te liggen voor de doelstelling voor dit jaar om een zogeheten 'return on sales' te realiseren die 50 basispunten hoger ligt dan de 15,0 procent die er over 2020 kon worden gerapporteerd. In het eerste kwartaal steeg dit percentage van 10,4 naar 13,6 procent. Voor heel 2021 mikt het analistenkorps op een omzet van 9.471 miljoen euro met een operationeel resultaat van 1.250 miljoen euro, of 1.303 miljoen euro rekening houdend met eenmalige posten. AkzoNobel opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde maandagmiddag 1,8 procent lager op 104,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

