Wall Street richting rode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen maandag een lagere opening voor Wall Street. De S&P 500 index lag richting de openingsbel op koers voor een 1,2 procent lagere opening. De Dow-futures verloren 1,4 procent en die op de Nasdaq 0,9 procent.

"Beleggers hebben besloten dat het een goed moment is om wat geld van tafel te halen, omdat er geen omvangrijk stimuleringspakket meer komt voor de Amerikaanse economie", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"De aandelenmarkten zijn verslaafd aan stimulus en het feit dat er niets meer in het vat lijkt te zitten, heeft de wind uit de zeilen genomen", volgens Aslam.

Aslam wees verder op de stijging van het aantal coronasmettingen van de deltavariant in de VS en elders in de wereld.

"Het is waarschijnlijk dat we het aantal gevallen zullen zien stijgen, maar onwaarschijnlijk dat die zal leiden tot een nieuwe grote lockdowns. Slimme beleggers zien dit verkoopmoment als een kans om op koopjesjacht te gaan."

Daarnaast is de zomer volgens de marktanalist van AvaTrade ook rustiger en zijn de volumes lager en worden minder risico's genomen. "Geen reden voor paniek dus", aldus Aslam.

De beursagenda is vandaag mager, met alleen het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers in de maand juli op de rol.

De euro/dollar handelde vanmiddag 0,3 procent lager op 1,1774. Olie werd 4 procent goedkoper en noteerde daarmee rond de 69 dollar per vat.

Zondag kwam OPEC+ tot een akkoord over de toekomstige productie. Afgesproken is dat vanaf augustus maandelijks de productie met 400.000 vaten olie per dag zal worden verhoogd tot april 2022.

"400.000 vaten per dag is iets minder dan de markt initieel hoopte, maar een groter tekort is afgewend", zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Meer aanbod, in combinatie met onzekerheid over de vraag nu de deltavariant voor nieuwe coronabeperkingen zorgt, leidt volgens de econoom tot neerwaartse druk op de olieprijs.

"Aangezien speculanten gepositioneerd zijn voor meer prijsstijgingen kan het sluiten van deze longposities ook leiden tot druk op de prijs", voegde Van Cleef toe.

Bedrijfsnieuws

Het cijferseizoen gaat deze week verder. Maandag nabeurs openen IBM en PPG de boeken en later deze week volgen onder meer grote namen als Netflix, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Texas Instruments en Intel met cijfers.

Zoom Video Communications neemt Five9 over voor bijna 15 miljard dollar. Dit maakte Zoom Video zondagavond bekend. Five9 is een aanbieder van software voor callcenters in de cloud. Door de twee bedrijven te combineren denkt Zoom dat bedrijven nog beter met hun klanten kunnen communiceren. Zoom betaalt de overnamesom volledig in aandelen. Omgerekend gaat het om een overnameprijs van 200,28 dollar per aandeel. Het aandeel sloot afgelopen vrijdag ruim een half procent hoger op 177,60 dollar. Maandag voorbeurs steeg het aandeel Five9 ruim 8 procent naar 193 dollar. Zoom lag op koers voor een openingsverlies van een procent.

Pershing Square Tontine van de activistische belegger Bill Ackman daalde voorbeurs licht. De SPAC van Ackman is niet langer van plan om een belang van 10 procent te nemen in Universal Music Group van het Franse Vivendi, dat mogelijk naar de beurs gaat.

Robinhood Markets wil met zijn IPO bijna 52,4 miljoen Klasse A aandelen aanbieden tegen een uitgifteprijs tussen de 38 en 42 dollar. Hiermee zou het handelsplatform ruim 2 miljard dollar kunnen ophalen en krijgt het een waardering van meer dan 35 miljard dollar.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. De S&P 500 index daalde 0,8 procent bij een slot van 4.327,16 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent tot 34.687,85 punten en de Nasdaq leverde 0,8 procent in op 14.427,24 punten.