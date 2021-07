Oostenrijkse Post verhoogt outlook 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Österreichische Post heeft maandag de verwachtingen voor heel 2021 verhoogd, na een goed eerste halfjaar. In de eerste zes maanden van dit jaar stegen de pakketvolumes met tientallen procenten. In de thuismarkt was er een plus van 20,3 procent. De briefpostvolumes daalden met 2,8 procent. Daarmee blijven de volumes bij briefpost teruglopen, maar wel minder sterk dan voorheen. De omzet van Österreichische Post steeg afgelopen halfjaar met ruim 28 procent tot 1,26 miljard euro. Exclusief Aras Kargo zou de omzetstijging 12,0 procent zijn geweest. Bij de pakketdivisie steeg de omzet met maar liefst 70,7 procent tot 628 miljoen euro. Österreichische Post schat de EBIT voor de eerste jaarhelft in op 103 miljoen euro. En voor heel dit jaar rekent het postbedrijf op een stijging van minimaal 20 procent op jaarbasis. Vorig jaar bedroeg de EBIT 161 miljoen euro. Vorige week werd bekend dat ING zijn retailtak in Oostenrijk verkoopt aan bank99, onderdeel van Österreichische Post. Financiële details werden niet bekend gemaakt. De definitieve halfjaarcijfers volgens op 12 augustus. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

