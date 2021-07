Duitse economie nadert pre-corona niveau Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse economie zal in het derde kwartaal vermoedelijk weer op het niveau van voor de coronapandemie uitkomen. Dit bleek maandag uit het maandbericht van de Duitse Bundesbank. De voorwaarde voor dit herstel is wel dat er geen significante tegenslagen meer komen in de vorm van nieuwe coronamaatregelen en dat de verstoringen in de aanvoerketen geleidelijk afnemen aldus de Bundesbank. De instelling verwacht ook dat de output in het tweede kwartaal weer sterk gestegen is. Vermoedelijk wist de Duitse economie de zware tegenwind in het voorgaande kwartaal als gevolg van alle coronamaatregelen te overwinnen, zegt de Duitse bank in zijn rapport. "Vooral de dienstensector droeg bij aan het sterke herstel." Wel blijft Duitsland last ondervinden van de verstoringen in de aanvoerketen. "Met name in de auto-industrie waren er dan ook nog aanzienlijke productieverliezen." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.