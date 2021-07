Beursblik: geen verrassingen verwacht bij ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft de eigen outlook voor het tweede kwartaal gehaald. Dit denken althans analisten geraadpleegd door ABM Financial News.

ASML opent aanstaande woensdag voorbeurs de boeken over het tweede kwartaal. In Veldhoven is daarvoor een outlook afgegeven van een omzet van 4,0 tot 4,1 miljard euro met een brutomarge van ongeveer 49 procent.

Analisten hebben er, zoals eigenlijk altijd, vertrouwen in dat ASML de eigen beloftes zal waarmaken. De consensus rekent op een omzet van 4,1 miljard euro. UBS is zelfs iets positiever en denk dat 4,2 miljard euro wel haalbaar is.

De markt let daarom vooral op de outlook die ASML afgeeft. CEO Peter Wennink zei bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal al dat de tweede jaarhelft wat sterker oogt.

ASML rekent voor 2021 op een omzetgroei van 30 procent. Dat is fors meer dan de 12 procent waar aanvankelijk van werd uitgegaan.

Een totale verrassing was deze positievere boodschap dan weer niet. Bij de jaarcijfers zei CFO Roger Dassen al dat er meer groei in het vat zat, maar dan moesten er niet meer beperkingen "op het geopolitieke vlak en de exportcontrole komen. Dan zit er meer potentie in de groeicijfers", opperde de CFO.

Volgens UBS is het woensdag vooral belangrijk dat ASML de vraag naar EUV bevestigt. Mogelijk zal de fabrikant ook zijn capaciteit voor deze nieuwe technologie verder vergroten, wat de markt als geruststellend zal ervaren.

Morgan Stanley denkt dat het inmiddels al tijd wordt om naar 2025 te kijken. De beleggersdag aanstaande september in Londen wordt in dat licht een interessante gelegenheid. In de markt is er veel geloof dat ASML dan de outlook voor 2025 zal verhogen en zich ook positief zal uitlaten over de jaren daarna.

Momenteel mikt ASML op een omzet van 15 tot 24 miljard euro in 2025. Morgan Stanley gaat al uit van 27 miljard euro en Bank of America ziet zelfs ruimte tot 28,5 miljard euro. Die omzet zou volgens analisten van Bank of America een winst per aandeel opleveren van 27,90 euro.

Het aandeel ASML daalde maandagmiddag 2,2 procent tot 576,10 euro.