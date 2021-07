Valuta: euro onder druk door coronazorgen

(ABM FN-Dow Jones) De euro stond maandagochtend onder druk ten opzichte van de dollar. De zorgen over de verdere verspreiding van de deltavariant van het coronavirus drukken de marktstemming en zetten de euro/dollar lager, aldus valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

"Met name in Azië en Europa loopt het aantal besmettingen op en ook in de VS is er sprake van een stijging. Als gevolg is de dollarindex gestegen tot een niveau dat we voor het laatst zagen in april", aldus Sammani.

Het Britse pond noteerde licht lager ten opzichte van de euro, nadat maandag alle coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk zijn opgeheven. Toch zijn ook hier de toenemende coronagevallen een bron van zorg, aldus de valuta-analist.

Kijkend naar de rest van de week zal de meeste aandacht volgens Sammani uitgaan naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. Die komt nadat de ECB recent zijn nieuwe monetaire beleidsstrategie bekendmaakte. De ECB streeft voortaan naar een inflatie van precies 2 procent.

"Voorzitter Christine Lagarde liet dit weekend weten dat haar collega's bij de Duitse Bundesbank unaniem achter die strategie staan", aldus Sammani, wat volgens haar bevestigt dat zelfs de als havik bekend staande Duitse centrale bank "zich inzet om de stimuleringsmaatregelen tijdens het herstel ruim te houden en voorstander is van meer flexibiliteit rond het nieuwe doel van prijsstabiliteit."

Volgens de analist van Monex wordt september een belangrijkere bijeenkomst voor de ECB "in termen van beleidswijzigingen, maar het beleidsbesluit van donderdag en in het bijzonder de communicatie daaromtrent zou de toon moeten zetten van hoe het beleid er in de zomer uit zal zien en hoe toegewijd de ECB is om haar tot dusverre dovische benadering te handhaven", aldus Sammani.

De euro/dollar noteerde maandag aan het eind van de ochtend 0,3 procent lager op 1,1775 terwijl de euro/pond-koers 0,2 procent hoger handelde op 0,8592.