Beursupdate: hele AEX kleurt rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe handelsweek met verlies begonnen. De AEX daalde maandag aan het eind van de ochtend bijna 2 procent tot 723,08 punten. "Het lagere slot van Wall Street van vrijdag, zorgen over de gevolgen van het weer oplaaien van het coronavirus en de hoge inflatie van de laatste tijd zijn de belangrijkste oorzaken van de negatieve stemming", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Wiersma verwacht dat de druk op de Federal Reserve zal toenemen om in actie te komen. Hij wees ook op de verliezen voor Chinese techaandelen in Azië. "Zorgen over toenemende Chinese overheidsbemoeienis leidt tot winstnemingen bij onder andere Alibaba en Tencent." De beursagenda is vandaag mager, maar dit verandert later deze week. Onder meer het rentebesluit van de Europese Centrale Bank staat op de rol. De euro/dollar handelde vanochtend 0,3 procent lager op 1,1775. Olie werd 3 procent goedkoper en noteerde daarmee onder de 70 dollar per vat. Zondag kwam OPEC+ tot een akkoord over de toekomstige productie. Afgesproken is dat vanaf augustus maandelijks de productie met 400.000 vaten olie per dag zal worden verhoogd tot april 2022. "400.000 vaten per dag is iets minder dan de markt initieel hoopte, maar een groter tekort is afgewend", zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. Meer aanbod, in combinatie met onzekerheid over de vraag nu de deltavariant voor nieuwe coronabeperkingen zorgt, leidt volgens de econoom tot neerwaartse druk op de olieprijs. "Aangezien speculanten gepositioneerd zijn voor meer prijsstijgingen kan het sluiten van deze longposities ook leiden tot druk op de prijs", voegde Van Cleef toe. Stijgers en dalers In de AEX noteerden alle aandelen lager. De grootste dalers waren ASMI, ArcelorMittal en Unibail-Rodamco-Westfield. De halfgeleiderspecialist en de staalreus verloren ruim 3 procent, ondanks een koersdoelverhoging voor Arcelor door UBS. Unibail werd zelfs meer dan 5 procent goedkoper. Ook in de AMX waren er geen stijgers. Galapagos hield de schade beperkt met een nipt verlies. Vorige week moest het biotechaandeel nog fors bakzeil halen. In de Midkap waren OCI, AMG en Fugro de grootste dalers met verliezen van meer dan 4 procent. Bij de smallcaps ging CM.com 2 procent hoger. Ajax steeg licht. TomTom en Wereldhave verloren tot 4 procent. Het lokaal genoteerde Brill won ruim 6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

