Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) Het cijferseizoen is afgelopen week van start gegaan.

Terwijl de bedrijfscijfers in de Verenigde Staten tot dusver over het algemeen beter zijn dan verwacht, was in Amsterdam sprake van een slechte start van het cijferseizoen: Just Eat Takeaway daalde maar lieft 9,0 procent na een kwartaalupdate en ook de cijfers van TomTom waren geen opsteker.

Daarnaast bleven beleggers waakzaam voor de ontwikkeling van de inflatie. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in juni sterker gestegen dan voorspeld, terwijl de inflatie in de eurozone licht daalde. Fed-voorzitter Jerome Powell zei afgelopen donderdag dat de recente inflatie onaangenaam boven de niveaus lag die de Amerikaanse centrale bank nastreeft. De centrale bankier klonk volgens marktvolgers alsof hij wat minder vertrouwen heeft over de economische vooruitzichten dan eerder dit jaar.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management gaf maandag voor de camera van ABM Financial News de aftrap voor de nieuwe week in beeld. "De Europese Centrale Bank heeft twee belangrijke wijzigingen aangekondigd bij de evaluatie van zijn strategie", zei de beleggingsstrateeg.

De eerste is dat de inflatiedoelstelling nu 2 procent op middellange termijn is, wat betekent dat de ECB tijdelijke perioden waarin de inflatie wat boven de doelstelling ligt, zal toestaan.

De tweede wijziging is dat huisvestingskosten meer in de berekening van de inflatie worden meegenomen.

De inflatie in de eurozone is al enige tijd hardnekkig laag; gemiddeld slechts 1,1 procent over de afgelopen drie jaar.

"Om dit te verhelpen heeft de ECB gewezen op de noodzaak van aanhoudende monetaire beleidsmaatregelen, wat suggereert dat de rentetarieven nog veel jaren laag blijven", aldus Juvyns.

Marktanalist Robbert Manders van IG Nederland boog zich donderdag over de kwartaalcijfers van Just Eat Takeaway.com. De cijfers werden niet goed ontvangen. "Terecht", stelde de analist.

Manders wees daarvoor op de orders en de omzet. Waar concurrenten het afgelopen kwartaal in de VS sterk presteerden, is Grubhub in de VS in het tweede kwartaal niet gegroeid, concludeerde de analist.

Daarnaast is de analist kritisch over de outlookverhoging die de maaltijdbezorger afgaf. De maaltijdbezorger mikt voor heel 2021 op een ordergroei van 45 procent, exclusief de resultaten in de VS, waar eerder nog werd gemikt op een groei van 42 procent.



Volgens Manders lijkt eerder sprake van een verkrapping van de bandbreedte in plaats van een echte verhoging, aangezien er geen bovenkant van de bandbreedte is afgegeven.

Op vrijdag nam beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO het stokje over. Volgens de beleggingsstrateeg passen cryptomunten vooralsnog niet in een beleggingsportefeuille.

Cryptomunten blijven het nieuws domineren en roepen vragen op onder beleggers, zoals of cryptocurrencies in een beleggingsportefeuille passen. "Wij denken vooralsnog van niet. Er zitten flink wat haken en ogen aan om echt van toegevoegde waarde te zijn voor beleggers. Waarom? Dat leg ik uit", zei Wessels.

Tot slot presenteerde technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets vrijdag een technische update over de richting van de AEX.

"Na de nieuwe hogere top in de AEX Index deze week op 747,35 punten zou het maken van een hogere bodem boven de steunzone 738-736 punten perfect passen. In deze situatie mag een voortzetting van de stijgende trend naar nieuwe toppen boven de 747,35 snel verwacht worden", zei de technisch analist.

"Vele beleggers zijn angstig wat betreft een aanstaande correctie of missen de overtuiging in deze aandelenmarkt. Deze typische "climbing a wall of worry" rallies zijn doorgaans de beste stijgende trends. Ook nu zien we geen enkele aanleiding om hier al een top te verwachten. Eerdere projecties wezen al niveaus van rond de 754 tot 757 punten. Maar een stijging naar circa 770 punten is realistisch", aldus Van den Akker.

