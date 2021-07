AEX start vermoedelijk flink negatief aan drukke cijferweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van krap 1 procent. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond 0,8 procent in het rood, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend eensgezind lager noteren.

Afgelopen week koerste de AEX index op weekbasis nog 0,6 procent hoger tot een slotstand van 736,52 punten. De AEX wist woensdag nog wel zijn record aan te scherpen tot 747,35 punten, maar de hoofdindex gaf vervolgens donderdag en vrijdag duidelijk terrein prijs.

Investment manager Simon Wiersma van ING constateerde dat de aandelenrally van de afgelopen maanden aan kracht verliest. "De torenhoge verwachtingen voor de kwartaalcijfers bieden weinig ruimte voor tegenvallers", waarschuwde Wiersma.

Voor de bedrijven uit de S&P 500-index wordt voor het tweede kwartaal een gemiddelde winstgroei van bijna 64 procent verwacht in vergelijking met vorig jaar. "De lat ligt dus erg hoog”, volgens Wiersma.

Deze inschatting van de winstgevendheid is echter volgens analist Nicholas Colas van DataTrek Research juist nog te laag. “Analisten voorzien recordwinsten, maar zitten in hun ramingen toch nog te laag en de markt weet dat” en “dit resultatenseizoen zal veel, veel beter zijn dan verwacht”, zo voorspelt de analist.

Beleggingsstrateeg Jonathan Golub van zakenbank Credit Suisse zit op dezelfde lijn als Colas. Hij voorspelt dat “de winst per aandeel [voor de S&P aandelen] met 75 procent zal groeien, geleid door robuuste winsten voor financiële- en cyclische waarden”.

Zakenzender CNBC berekende aan het einde van de afgelopen handelsweek evenwel dat de ontvangst van meevallende bedrijfscijfers tot nu toe lauw is geweest. Afgelopen week rapporteerden 18 ondernemingen die deel uitmaken van de S&P 500 betere cijfers dan verwacht, maar gemiddeld daalden de aandelen na het overleggen van deze cijfers met 0,58 procent.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verklaarde de tamme marktreactie door te benadrukken dat beleggers al verder kijken dan het lopende kwartaal. “Er was veel optimisme over de heropening in de zomer, maar als we vooruitkijken naar de rest van het jaar en kijken naar hoe het aantal besmettingen met de deltavariant toeneemt, dan roept dat de vraag op waar we heen gaan voor de winstverwachtingen voor het derde kwartaal", aldus Hewson.

Nadat afgelopen week op Wall Street vooral financials met cijfers doorkwamen, is het vandaag onder meer de beurt aan IBM en PPG Industries om Amerikaanse beleggers te overtuigen. Later deze week rapporteren onder meer Netflix, Intel, Coca-Cola en Philip Morris. Op Beursplein 5 komen later deze week onder meer ASML, Unilever en AkzoNobel met cijfers door.

Op Wall Street volgden de hoofdindices vrijdagavond het spoor van de Europese aandelenmarkten eerder op de handelsdag met verliezen tot krap 1 procent.

Op weekbasis verloren de drie indexen ook terrein, nadat de inflatie in de VS over de maand juni sterker bleek opgelopen dan verwacht. De Federal Reserve benadrukte bij monde van voorzitter Jerome Powell opnieuw dat dit tijdelijk is en dat de centrale bank accommoderend blijft.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het rood. De negatieve uitschieters zijn de beurzen in Tokio en Shanghai met verliezen van circa 1,5 procent.

De Amerikaanse olie-future geeft daarnaast vanochtend 1 procent prijs nadat de energieministers van de landen die zijn aangesloten bij OPEC+ zondag tijdens een virtuele vergadering een akkoord bereikten over hun productiebeleid.

Het kartel zal vanaf augustus elke maand de productie met 400.000 vaten per dag opvoeren tot eind september 2022. Vorig jaar voerde OPEC+ juist nog een record productieverlaging door van 10 miljoen vaten per dag nadat de vraag naar olie door de pandemie hard was teruggevallen.

Een vat West Texas Intermediate daalde afgelopen week al bijna 4 procent in waarde, omdat er zicht was op een deal, en sloot vrijdag op 71,81 dollar per vat.

De macro-economische agenda is traditioneel op maandag karig gevuld. Wel wordt nog het voorlopige vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in juli vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

De aandeelhouders van DPA hebben tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering hun goedkeuring gegeven aan de overname van het bedrijf door New Horizons.

Ajax bereikte overeenstemming met Kjell Scherpen en Brighton & Hove Albion over de directe transfer van de doelman naar de Engelse club.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,8 procent bij een slot van 4.327,16 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent tot 34.687,85 punten en de Nasdaq leverde 0,8 procent in op 14.427,24 punten.