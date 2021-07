ECB, inkoopmanagers en bedrijfscijfers voorspellen drukke beursweek

(ABM FN-Dow Jones) Komende week wordt behoorlijk druk met een rentebesluit van de Europese Centrale Bank, samengestelde inkoopmanagersindices en bedrijfscijfers.

Eerder op de week is het nog rustig op macro-economisch vlak. Japan publiceert een inflatiecijfer op dinsdag en een handelsbalans op woensdag.

Donderdag wordt drukker. De Europese Centrale Bank komt met een nieuw rentebesluit waarna voorzitter Christine Lagarde een persconferentie houdt. Eind vorige week werd bekend dat de inflatie in de eurozone wat is teruggezakt, waardoor de ECB in tegenstelling tot Amerika wat minder zorgen heeft om een ruim monetair beleid aan te houden. De inflatie bedroeg in juni 1,9 procent. Dit is onder de nieuwe doelstelling van de ECB waarbij nu wordt gemikt op de volle 2 procent met mogelijke overschrijding na lange tijd van lagere inflatie.

Omdat de nieuwe doelstelling ervoor zorgt dat de centrale bank langer verruimend kan blijven, rekenen marktvolgers erop dat wanneer het huidige Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) afloopt, de ECB zijn standaard Asset Purchase Programme zal verhogen. Voor het rentebesluit donderdag verwachten economen daarom een mogelijke aanpassing in de forward guidance die hierop duidt.

"Na de strategieherziening verwachten we dat de ECB-vergadering van juli overeenstemming zal bereiken over een meer gematigde forward guidance en zich zal verbinden aan een soepele overgang, maar beslissingen worden uitgesteld tot het najaar", zeiden economen van Morgan Stanley in een vooruitblik.

Naast het rentebesluit letten we donderdag nog op een reeks vertrouwenscijfers. Meer bepaald kijken we naar het Nederlandse en Belgische consumentenvertrouwen en het Franse ondernemersvertrouwen. Dit zijn voorlopende indicatoren voor de economie, net als de invloedrijke ‘Leidende indicatoren’ uit de Verenigde Staten die dag. Uiteraard zijn ten slotte de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen op donderdag nog van belang.

Vrijdag staat de macro-economische agenda in het teken van samengestelde inkoopmanagersindices, vanuit tal van Europese landen en de Verenigde Staten.

Bedrijfsagenda

Op bedrijfsvlak zijn we vol in het cijferseizoen beland. Vooral in het buitenland is het al druk.

Woensdag, donderdag en vrijdag zijn drukke dagen op het Damrak. Woensdag openen AkzoNobel, ASML, Beter Bed en Marel de boeken. Donderdag is het de beurt aan Aalberts, Acomo, Hydratec, Nedap, RoodMicrotec, Sligro, Unilever en Value8.

Vrijdag komen Accell, Basic-Fit, Flow Traders en Signify met cijfers.

In het buitenland openen IBM en PPG Industries maandag de boeken. Dinsdag is de beurt aan EasyJet, UBS, Halliburton, ManpowerGroup, Philip Morris, Netflix en United Airlines.

Woensdag kijken we naar Daimler, Novartis, SAP, Coca-Cola, Harley-Davidson, Johnson & Johnson en Texas Instruments.

Donderdag volgen resultaten van Roche, Unilever, Abbott Laboratories, American Airlines, AT&T, Dow Inc., Nucor, Twitter en Intel.

Vrijdag sluiten we de week af met Vodafone, American Express, Honeywell en Kimberly-Clark.