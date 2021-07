Wall Street verliest terrein

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. De S&P 500 index daalde 0,8 procent bij een slot van 4.327,16 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent tot 34.687,85 punten en de Nasdaq leverde 0,8 procent in op 14.427,24 punten.



Op weekbasis verloren de drie indexen ook terrein, nadat de inflatie in de VS over de maand juni sterker bleek opgelopen dan verwacht. De Federal Reserve benadrukte bij monde van voorzitter Jerome Powell opnieuw dat dit tijdelijk is en dat men accommoderend blijft.

"De Fed is nog steeds behoorlijk geduldig, Powell heeft duidelijk gemaakt dat ze nog een tijdje behoorlijk accommoderend zullen blijven", zei marktanalist Salman Baig van Unigestion. "Dat is een relatief goede omgeving voor het nemen van risico's", voegde hij toe.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets waren de kwartaalcijferrapporten die deze week verschenen over het algemeen positief maar is er ook veel onzekerheid.

"Maar de aandacht verschuift nu naar wat daarna komt in termen van de vooruitzichten, en hier is het beeld minder duidelijk. Er was veel optimisme over de heropening in de zomer, maar als we vooruitkijken naar de rest van het jaar en kijken naar hoe Delta-variantinfecties toenemen, dan roept dat de vraag op waar we heen gaan voor de winstverwachtingen voor het derde kwartaal", aldus Hewson.

Veel aandacht ging vrijdag ook uit naar macro-economische cijfers. De Amerikaanse detailhandelsverkopen stegen met 0,6 procent, waar een daling was verwacht. Daarentegen bleek het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in juli gedaald.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1808. De olieprijs is vrijdag licht gestegen. Op een settlement van 71,81 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent duurder. Op weekbasis verloor de WTI-olieprijs bijna 4 procent.

De oliemarkten reageerden afgelopen week vooral op berichten dat Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een compromis zouden hebben bereikt over de productie, waardoor die de komende maanden verder zou kunnen worden opgevoerd. Ook de oplaaiende deltavariant van het coronavirus baart oliebeleggers zorgen vanwege de mogelijke impact die een hapering in het economisch herstel kan hebben op de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

Alcoa verloor 4,7 procent, ondanks dat de Amerikaanse aluminiumproducent donderdag laat over het tweede kwartaal een recordwinst rapporteerde, dankzij een verbeterde vraag en hogere aluminiumprijzen.

Intel daalde 1,5 procent. Het concern zou voor circa 30 miljard dollar GlobalFoundries willen overnemen.

Aandelen van Moderna stegen meer dan 10 procent na berichten dat het bedrijf vanaf 21 juli wordt toegevoegd aan de S&P 500.

Didi-aandelen verloren 3,2 procent nadat China de staatsveiligheidspolitie naar zijn gebouwen heeft gestuurd als onderdeel van een breder cyberbeveiligingsonderzoek.

Fathom Digital Manufacturing werkt aan een SPAC-deal om naar de beurs te gaan. Het 3D-printbedrijf wordt gewaardeerd op circa 1,4 miljard dollar.