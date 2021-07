AEX zakt terug na nieuw record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week op weekbasis gestegen. Bij een slot van 736,52 punten op vrijdag, steeg de AEX 0,6 procent. Vorige week eindigde de index op 732,15 punten.

De AEX wist deze week zijn record aan te scherpen tot bijna 745 punten maar zakte vervolgens terug. Toch is een stijging naar circa 770 punten volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets realistisch.

Collega Simon Wiersma van ING ziet de aandelenrally van de afgelopen maanden wel aan kracht verliezen. "De torenhoge verwachtingen voor de kwartaalcijfers bieden weinig ruimte voor tegenvallers", waarschuwt de investment manager.

Deze week begon het cijferseizoen, met de financials in Amerika die als eerste hun boeken openden en een aantal vroege vogels in Nederland. Bij ons barst het cijferseizoen komende week echt los.

Voor de bedrijven uit de S&P 500-index wordt voor het tweede kwartaal een gemiddelde winstgroei van bijna 64 procent verwacht in vergelijking met vorig jaar. "De lat ligt dus erg hoog", volgens Wiersma.

"Het sterkere momentum in de VS zou pleiten voor een voorkeur voor Amerikaanse aandelen, maar we zien hierin juist een bevestiging dat Europa meer ruimte heeft om positief te verrassen. De regio is later op stoom gekomen, maar boekt nu flinke progressie in de vaccinaties tegen het coronavirus en het beste van de groei moet nog komen", schreef Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen deze week in zijn nieuwste asset allocatie.

Inflatie in VS loopt harder op

Veel aandacht ging deze week uit naar Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in juni op jaarbasis met 5,4 procent. Hier was 5,0 procent verwacht. De kerninflatie kwam uit op 4,5 procent.

"De vraag-aanboddiscrepanties door het heropenen van de economie blijven de inflatie omhoog stuwen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Tweedehands auto's speelden volgens de analist ook nu weer een grote rol, "maar ook voedsel en energie".

Voorlopig gaan de markt en de Federal Reserve er volgens Marey vanuit dat dit een tijdelijk fenomeen is, en dat de inflatie volgend jaar weer terugvalt. "Maar de omvang van de inflatie-effecten blijft verrassen. En als de inflatie niet tijdelijk is, zal de Fed al in 2022 met de rente omhoog moeten", waarschuwt Marey.

Voorzitter Jerome Powell herhaalde deze week voor het Amerikaanse Congres dat de inflatie nog wel enkele maanden hoog zal blijven, maar daarna zal terugzakken. Volgens de centraal bankier is dit nog niet het moment om de rente te verhogen of de aankoop van obligaties te verkleinen.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1808 en daarmee op weekbasis zo'n half procent lager. De olieprijs daalde op weekbasis zo'n 4 procent tot 72 dollar op vrijdag. Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zouden een akkoord hebben bereikt over de productie, waardoor de output van alle OPEC+ landen de komende maanden naar verwachting verder oploopt.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen verloor Just Eat Takeaway deze week bijna 9 procent na het openen van de boeken. Degroof Petercam sprak wel van iets beter dan voorziene cijfers maar verlaagde het koersdoel. Prosus en Wolters Kluwer gingen met een winst van zo'n 5 procent aan kop.

In de AMX deed koploper WDP goede zaken met een plus van 2,5 procent maar waren de winsten verder vrij bescheiden.

In de Midkap ging Galapagos met een verlies van 13,5 procent onderuit na het presenteren van onderzoeksresultaten. Het biotechbedrijf presenteerde gemengde resultaten van testprogramma’s. Analist Martin Crum van IEX benadrukte echter dat het te vroeg is om het bedrijf af te schrijven, ondanks de zoveelste tegenvaller.

In de AScX waren de cijfers van TomTom geen opsteker. De navigatiespecialist verloor deze week 5,5 procent van zijn beurswaarde, nadat er rode cijfers werden gepresenteerd en de outlook werd verlaagd.

ICT Group steeg lokaal bijna 3 procent, nadat NPM Capital zijn overnamebod verhoogde naar 14,90 euro per aandeel.

NSI verloor 0,6 procent na halfjaarcijfers, die volgens Degroof Petercam solide waren.