Olieprijs herstelt iets Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag licht gestegen. Op een settlement van 71,81 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent duurder. Op weekbasis verloor de WTI-olieprijs bijna 4 procent. De oliemarkten reageerden afgelopen week vooral op berichten dat Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een compromis zouden hebben bereikt over de productie, waardoor die de komende maanden verder zou kunnen worden opgevoerd. Het herstel vrijdag verklaarde analist Phil Flynn van The Price Futures Group vooral als een technische beweging. Eerder reageerden oliebeleggers nog negatief op tegenvallende cijfers over het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten, zag de marktkenner. "De verrassende daling zorgde voor angst dat de vraag naar benzine onder consumenten zal afnemen", aldus Flynn. Eerder deze week meldde het Amerikaanse energieministerie al een daling in de vraag naar benzine. Daarbij helpt ook de stijging van het aantal coronabesmettingen niet mee, volgens marktkenners. "De verspreiding van de deltavariant en de daaropvolgende nieuwe economische beperkingen in het buitenland, gecombineerd met de teleurstellende EIA-data over de vraag naar olie deze week, wegen op de vraagvooruitzichten voor de markt", volgens analisten van Sevens Report Research. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.