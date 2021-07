Europese beurzen met verlies richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,3 procent op 454,74 punten, de Duitse DAX leverde 0,6 procent in op 15.540,31 punten, de Franse CAC 40 daalde 0,5 procent bij een stand van 6.460,08 punten en de Britse FTSE 100 daalde 0,1 procent op 7.008,09 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het een volatiele week waarbij de Europese markten per saldo uiteindelijk weinig van hun plaats zijn gekomen. Er waren wel nieuwe recordstanden voor de DAX en Stoxx Europe 600 index maar de winsten waren richting het eind van de week weer verdampt.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor inflatiecijfers uit de eurozone, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank volgende week. De inflatie kwam in juni uit op 1,9 procent en daarmee een fractie lager dan in de 2,0 procent in mei.

Hewson wees erop dat er binnen de ECB onenigheid bestaat over de forward guidance voor het monetaire beleid. Donderdag wordt duidelijk of er aanpassingen komen in de guidance.

De export van de eurozone over juni kwam op maandbasis 1,5 procent lager uit, de import op maandbasis 0,7 procent hoger. De inflatie van de muntunie over juni kende een definitieve 1,9 procent, gelijk aan de voorlopige meting.

De euro/dollar noteerde op 1,1808. Een vat WTI-olie schommelde tussen winst en verlies.

Bedrijfsnieuws

Ericsson heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een hoger dan voorziene nettowinst geboekt, maar waarschuwde wel dat de vertraagde uitrol van 5G in China op de omzet drukt.Het aandeel verloor ruim 9 procent.

De koers van Just Eat Takeaway.com daalde licht. Een kwartaalupdate van de maaltijdbezorger op donderdag viel niet in de smaak bij beleggers. Vrijdag kondigde het bedrijf een overname in Slowakije aan. Het bedrijf neemt de Bistro.sk-activiteiten van Ringier Axel Springer Media. Bistro.sk is marktleider op het gebied van online eten bezorgen in Slowakije en werkt samen met ongeveer 2.000 online restaurants, die meer dan 400.000 actieve consumenten bedienen. De ondernemingswaarde voor de transactie is ongeveer 50 miljoen euro, aldus Just Eat Takeaway en de transactie zal naar verwachting worden afgerond later in 2021.

Burberry heeft in het afgelopen kwartaal het omzetherstel zien aanhouden en de outlook voor het hele boekjaar gehandhaafd. Het aandeel sloot toch 5 procent lager.

Compagnie Financière Richemont heeft de omzet in het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 30 juni, ruimschoots zien verdubbelen. Het aandeel daalde 0,9 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag rond het Europese slot lager.