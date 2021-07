Bava keurt overname DPA door New Horizons goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DPA

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van DPA hebben tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering hun goedkeuring gegeven aan de overname van het bedrijf door New Horizons. Dit meldde het concern vrijdag na afloop van de bijeenkomst. De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed. "Nu de aandeelhouders op de BAVA hebben ingestemd met deze besluiten en bijna 85 procent van de aandelen al in direct bezit is of onherroepelijk is toegezegd, naderen we de succesvolle afronding van deze transactie", zei Bart-Jan van Genderen, voorzitter van de Raad van Commissarissen. "We verwachten de transactie af te ronden in het derde kwartaal van 2021, zoals gepland", voegde hij toe. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

