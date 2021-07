AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,4 procent tot 736,52 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,1 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,2 procent.

Het Damrak maakte vrijdag een pas op de plaats, waarbij de bezorgdheid over hoe lang de hogere inflatie zal aanhouden en de impact ervan op toekomstige winsten, evenals de bezorgdheid dat de Federal Reserve zijn steun zou kunnen inperken, op het sentiment drukten.

Eerder deze week wist de AEX nog een nieuwe recordstand te bereiken van bijna 745 punten. Een winst van ruim 2 procent op weekbasis was vrijdag echter verdampt.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkt echter op dat de aandelenrally van de afgelopen maanden wat aan kracht lijkt te verliezen. "De torenhoge verwachtingen voor de kwartaalcijfers bieden weinig ruimte voor tegenvallers", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone in juni iets minder hard is opgelopen dan in de voorgaande maand. De inflatie bedroeg op jaar- en maandbasis respectievelijk 1,9 procent en 0,3 procent. In mei kwam de inflatie in de eurozone nog uit op 2,0 procent.

In mei steeg de export met 31,9 procent op jaarbasis tot 188,2 miljard euro, terwijl de import met 35,2 procent naar 180,7 miljard euro steeg, wat resulteerde in een overschot op de handelsbalans van 7,5 miljard euro.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de detailhandelsverkopen in juni onverwacht zijn gestegen. De sterke detailhandelscijfers duiden er volgens econoom James Knightley van ING op dat de behoefte van consumenten om geld uit te geven aan fysieke dingen niet is afgenomen, ondanks de heropening van de economie wat een breder scala aan opties biedt om je geld aan te besteden.

Daarnaast werd bekend dat de Amerikaanse bedrijfsvoorraden in mei zijn gestegen en dat het Amerikaans consumentenvertrouwen in juli is gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,1808. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1814 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1812 op de borden.

Olie noteerde vrijdag ruim een procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 11 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 3,3 procent. Het aandeel steeg na een koopadvies van HSBC.

IMCD was met een winst van 1,2 procent een goede tweede, terwijl Ahold Delhaize 1,1 procent won. Signify was met een verlies van 5,2 procent de sterkste daler.

Just Eat Takeaway daalde 0,3 procent in de nasleep van de al zeer negatief ontvangen cijferrapportage van donderdag. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger van 140,00 naar 120,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

In de AMX ging Galapagos aan kop. Het aandeel won 3,7 procent. AMG was de sterkste daler en sloot 4,3 procent lager.

In de AScX ging TomTom voorop, na een flinke koersval op donderdag na publicatie van cijfers. Het aandeel won 5,8 procent.

CM.com steeg 5,3 procent, terwijl NSI 4,7 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 4.344,07 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het rood.