Just Eat Takeaway doet overname in Slowakije

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com is een overeenkomst aangegaan om de Bistro.sk-activiteiten in Slowakije over te nemen van Ringier Axel Springer Media. Dit meldde de maaltijdbezorger vrijdag. Bistro.sk is marktleider op het gebied van online eten bezorgen in Slowakije en werkt samen met ongeveer 2.000 online restaurants, die meer dan 400.000 actieve consumenten bedienen. De ondernemingswaarde voor de transactie is ongeveer 50 miljoen euro, aldus Just Eat Takeaway en de transactie zal naar verwachting worden afgerond later in 2021. Na de afsluiting zal Bistro.sk de wereldwijde merkidentiteit van Just Eat Takeaway.com aannemen en migreren naar het Europese IT-platform van het bedrijf. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

