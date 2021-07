Amerikaanse futures wijzen op vlakke opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een vlakke opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd vlak. Wall Street sloot donderdag verdeeld, hoewel de belangrijkste Amerikaanse benchmarks rond recordniveaus schommelen nu de Amerikaanse economie lijkt te herstellen van de coronapandemie en bedrijfscijfers tot dusver over het algemeen beter zijn dan verwacht. Fed-voorzitter Jerome Powell zei donderdag dat de recente inflatie onaangenaam boven de niveaus lag die de Amerikaanse centrale bank nastreeft. De centrale bankier klonk volgens marktvolgers alsof hij wat minder vertrouwen heeft over de economische vooruitzichten dan eerder dit jaar. "Markten waren geprijsd voor perfectie en nu we de onzekerheid hebben over het verkrappen van het beleid door de Fed, resulteert dit in een pause", zei marktanalist Derek Halpenny van MUFG Bank. "Het positieve risicosentiment is definitief vervaagd", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen van juni, gevolgd door de bedrijfsvoorraden van juni en het consumentenvertrouwen van juli. De euro/dollar noteerde op 1,1810. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1814 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1812 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,6 procent hoger. Bedrijfsnieuws Alcoa steeg voorbeurs 0,8 procent, nadat de Amerikaanse aluminiumproducent donderdag laat over het tweede kwartaal een recordwinst rapporteerde, dankzij een verbeterde vraag en hogere aluminiumprijzen. Intel won voorbeurs 1,0 procent. Het concern zou voor circa 30 miljard dollar GlobalFoundries willen overnemen. Fathom Digital Manufacturing werkt aan een SPAC-deal om naar de beurs te gaan. Het 3D-printbedrijf wordt gewaardeerd op circa 1,4 miljard dollar. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,3 procent lager op 4.360,03 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het groen op 34.987,02 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,7 procent tot 14.543,13 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.