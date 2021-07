Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag verdeeld in afwachting van nieuwe impulsen die vandaag mogelijk komen van de Amerikaanse detailhandelsverkopen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur vlak op 454,50 punten. De Duitse DAX noteerde onveranderd op 15.631,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,3 procent met een stand van 6.477,30 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,3 procent naar 7.033,45 punten. De export van de eurozone over juni kwam op maandbasis 1,5 procent lager uit, de import op maandbasis 0,7 procent hoger. De inflatie van de muntunie over juni kende een definitieve 1,9 procent, gelijk aan de voorlopige meting. In de Verenigde Staten worden vanmiddag de detailhandelsverkopen en bedrijfsvoorraden over juni en het voorlopige consumentenvertrouwen zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan over juli verwacht. Voor vanmiddag is de voorzitter van de Fed van New York John Williams één van de sprekers, naast Fed-voorzitter Jerome Powell en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, die aanwezig zijn bij een bijeenkomst van de zogeheten Financial Stability Oversight Council. Olie noteerde vrijdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 72,02 dollar, terwijl voor een september-future Brent 73,79 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1819. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1807 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1810 op de borden.



Bedrijfsnieuws Ericsson heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een hoger dan voorziene nettowinst geboekt, maar waarschuwde wel dat de vertraagde uitrol van 5G in China op de omzet drukt. De koers van het aandeel noteerde 8,1 procent lager. De koers van Just Eat Takeaway.com daalde 4,6 procent. Een kwartaalupdate van de maaltijdbezorger op donderdag viel niet in de smaak bij beleggers. Burberry heeft in het afgelopen kwartaal het omzetherstel zien aanhouden en de outlook voor het hele boekjaar gehandhaafd. Het aandeel noteerde 2,9 procent lager. Compagnie Financiere Richemont heeft de omzet in het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 30 juni, ruimschoots zien verdubbelen. Het aandeel noteerde een verlies van 1,6 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P 500 index daalde donderdag 0,3 procent bij een slot van 4.360,03 punten, de Dow Jones index won na een eindsprint 0,2 procent tot 34.987,02 punten en de Nasdaq leverde 0,7 procent in op 14.543,13 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.