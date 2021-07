Valuta: euro licht omlaag in risicomijdende markt

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer in de buurt van de 1,18 dollar in een nerveuze markt die met de oplopende coronabesmettingen weer lijkt te kiezen voor minder risico ten faveure van de dollar.

"Die onzekerheid valt ook in de vakantieperiode en kan leiden tot relatief stevige uitslagen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News.

ABN AMRO schat in dat de dollar nu niet al te veel mogelijkheden heeft om nog verder op te lopen. "De voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell gaf aan dat het nog te vroeg is om het opkoopprogramma (deels) terug te draaien. Wij denken dat de hogere inflatie tijdelijk van aard is en dat de Fed eind 2023 overgaat tot een verhoging van de beleidsrente met een 25 basispunten", aldus Boele.

Boele kijkt vrijdag uit naar de detailhandelsverkopen van de Verenigde Staten juni, als verreweg het belangrijkste aandachtspunt. "Daarna verschuift het accent naar volgende week donderdag als de Europese Centrale Bank met zijn rentebesluit naar buiten komt", aldus de valuspecialist.

Voor de Nieuw-Zeelandse dollar verwacht Boele de komende anderhalf jaar een zogeheten outperformance ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. "De centrale bank van Nieuw-Zeeland kondigde deze week aan om het extra opkoopprogramma stop te zetten. Beleggers verwachten nu een renteverhoging van 25 basispunten voor het einde van 2021 en een vijftig procent kans op een tweede renteverhoging, ook nog voor dit jaar. Eind vorige week dachten beleggers dat de centrale bank pas in 2022 zou overgaan tot het verhogen van de beleidsrente. Deze verandering heeft de Nieuw-Zeelandse dollar gesteund", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO.

Vrijdag maakte het statistiekbureau van Nieuw-Zeeland bekend dat de inflatie over het tweede kwartaal steeg naar 3,3 procent op jaarbasis. In het eerste kwartaal was dit nog 1,3 procent op jaarbasis. Daarmee kwam de inflatie hoger uit dan de verwachte 2,8 procent. De centrale bank van Nieuw-Zeeland, de RBNZ, streeft naar een inflatie van 1 tot 3 procent. "Met dit cijfer komt een renteverhoging in augustus wel dichtbij", aldus Boele, die overigens verwacht dat de Noorse centrale bank nog eerder overgaat tot een renteverhoging.

Boele wees vrijdag op de relatieve stijging van de yen en de Zwitserse frank. "We denken dat de stijging van de yen en de frank tijdelijk van aard is. Als beleggers gaan zien dat de negatieve effecten van de deltavariant in het coronavirus op de economie mild zijn, dan dalen deze munten waarschijnlijk weer. Daarnaast staan de Bank of Japan en de Swiss National Bank niet te springen om een sterke stijging van hun munten. De Swiss National Bank is waarschijnlijk het meest assertief om dit tegen te gaan", gaf Boele vrijdag aan.

De export van de eurozone over juni kwam op maandbasis 1,5 procent lager uit, de import op maandbasis 0,7 procent hoger. De inflatie van de muntunie over juni kende een definitieve 1,9 procent, gelijk aan de voorlopige meting.

In de Verenigde Staten worden vanmiddag de detailhandelsverkopen en bedrijfsvoorraden over juni en het voorlopige consumentenvertrouwen zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan over juli verwacht.

Voor vanmiddag is de voorzitter van de Fed van New York John Williams één van de sprekers, naast Fed-voorzitter Jerome Powell en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, die aanwezig zijn bij een bijeenkomst van de zogeheten Financial Stability Oversight Council.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,1816 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8533 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,2 procent tot 1,3847 dollar. De munt van Nieuw-Zeeland steeg 0,6 procent naar 0,7023 Amerikaanse dollar. De dollar noteerde 0,2 procent hoger op 110.09 yen. De munt daalde 0,4 procent ten opzicht van de Noorse valuta naar 8,7908 Noorse kroon.