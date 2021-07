Beursupdate: bescheiden verlies AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht lager. Rond de klok van 11.30 uur daalde de AEX 0,1 procent tot 738,74 punten. Onderliggend bleken de koersuitslagen wel flink uiteen te lopen. Zo won Unibail na een koopadvies van HSBC 4,2 procent, terwijl Signify en Just Eat Takeaway.com tot 4,6 procent inleverden. Een kwartaalupdate van de maaltijdbezorger op donderdag viel niet in de smaak bij beleggers. Air France-KLM won evenwel net als veel andere luchtvaartmaatschappijen in Europa aan beurswaarde in aanloop naar verdere versoepelingen van de coronabeperkingen in het Verenigd Koninkrijk vanaf maandag. Desondanks ziet investment manager Simon Wiersma van ING de aandelenrally van de afgelopen maanden wat aan kracht verliezen. "De torenhoge verwachtingen voor de kwartaalcijfers bieden weinig ruimte voor tegenvallers", aldus Wiersma. Daarbij speelt volgens ING ook de verwachting mee dat de economische groei de piek dit kwartaal zal bereiken en centrale banken eerder minder, dan meer zullen gaan stimuleren. "Het uitblijven van nieuwe recordstanden in Europa en de Verenigde Staten lijkt te maken te hebben met diverse factoren, waaronder de aanhoudende stijging van de besmettingscijfers, een vertraging van het economisch herstel en zorgen dat de inflatie voor langere tijd hoog zal blijven", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Voor nu lijkt de Federal Reserve volledig achter de boodschap te staan dat er nog een lange weg te gaan is naar economisch herstel en dat het aanpassen van het monetaire beleid daarom niet van toepassing is", zo vervolgt Hewson. "De obligatiemarkten lijken hierin te geloven, maar gezien de recente inflatiecijfers valt af te vragen hoe lang dit nog zal duren." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1821. De olieprijzen stegen tot 0,5 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won vastgoedfonds Unibail 4,2 procent na een koopadvies van HSBC. Just Eat Takeaway daalde 2,1 procent in de nasleep van de al zeer negatief ontvangen cijferrapportage van donderdag. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger van 140,00 naar 120,00 euro bij handhaving van het koopadvies. In de AMX won Air France-KLM 2,6 procent. Alfen noteerde onderaan met een verlies van 3,7 procent. In de AScX won CM.com 4,2 procent en won TomTom 3,0 procent na een flinke koersval op donderdag na publicatie van cijfers. NSI gaf juist 4,1 procent prijs. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

