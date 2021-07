Inflatie eurozone licht gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in de eurozone zei in juni iets minder hard gestegen dan in de voorgaande maand. Dit bleek vrijdag uit definitieve cijfers van Eurostat.

De inflatie van de consumentenprijzen bedroeg in juni 1,9 procent, wat conform de verwachting was. In mei was dit 2,0 procent en in april 1,6 procent.

Op maandbasis tegen de prijzen in juni dit jaar met 0,3 procent, wat in lijn was met de verwachting.

De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in juni op jaarbasis 0,9 procent. De kerninflatie, zonder volatiele prijzen voor voeding en energie, was in mei nog 1,0 procent.