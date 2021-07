PostNL breidt fors uit in Belgie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft grote plannen in België. Dit liet het Nederlandse postbedrijf vrijdagochtend weten. "De groei van e-commerce zet in België door. Om alle pakketten soepel en snel te kunnen blijven bezorgen, schaalt PostNL de capaciteit op." PostNL neemt in september dit jaar twee nieuwe pakkettendepots in gebruik. Nu heeft het postbedrijf al zeven van dergelijke depots. Ook opent PostNL begin volgend jaar een eerste sorteer- en distributiecentrum in België en start het de bouw van een tweede. De bedoeling is dat dit in de tweede helft van 2022 in gebruik wordt genomen. Volgens een woordvoerder van PostNL is met de investering enkele tientallen miljoenen euro’s gemoeid. Die vallen in de geplande investeringen voor de expansie van de capaciteit van PostNL. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

