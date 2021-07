Ajax langer door met Dusan Tadic Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en Dusan Tadic hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, dat liep tot en met 30 juni 2023. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub vrijdagochtend bekend. De nieuwe verbintenis met de speler is met één jaar verlengd, tot en met 30 juni 2024. Financiële details werden niet gegeven. "Het is geen geheim dat Dusan een zeer belangrijke rol speelt voor het team, zowel binnen als buiten de lijnen is hij een echte leider. Het is daarom prachtig dat we hem langer aan de club kunnen verbinden. Dusan is topfit en zal de komende jaren nog van grote waarde zijn voor Ajax", zei directeur voetbalzaken Marc Overmars in een toelichting op de verlenging. Tadic stond recent in de belangstelling van het Italiaanse AC Milan, nadat FC Barcelona eerdere al naar zijn diensten hengelde. De contractverlenging lekte eerder al uit, maar werd vandaag officieel door de club bevestigd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

