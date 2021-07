Robuuste omzetstijging voor Richemont Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Compagnie Financiere Richemont heeft de omzet in het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 30 juni, ruimschoots zien verdubbelen. Dit bleek vrijdagochtend uit een tussentijds handelsbericht over het eerste kwartaal van het Zwitserse bedrijf, dat vooral actief is in juwelen, horloges, schrijfgerei en kleding. De omzet nam op jaarbasis met 129 procent toe naar 4.397 miljoen euro met een stijging van 276 procent van de omzet uit de Amerika's. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 steeg de omzet met 18 procent. Als de omzet van het Zwitserse bedrijf wordt gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, dan steeg deze met 22 procent. In de Aziatisch-Pacifische regio, de grootste omzetregio van het bedrijf, liep de verkoop met 95 procent flink op. Europa liet een stijging zien van 108 procent, maar lag ten opzichte van het eerste kwartaal twee jaar eerder nog 16 procent onder het omzetniveau van destijds. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

