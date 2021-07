Bank of Japan laat rente ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft de rente ongemoeid gelaten. Dit bleek vrijdag uit het rentebesluit van de centrale bank. De beleidsraad van de Japanse centrale bank handhaafde dit keer met een stemverhouding van acht voor en één tegen ook nu weer de korte rente op 0,1 procent negatief en wil het rendement op tienjarige Japanse staatsobligaties rond nul houden. Ook het ‘Special Program to Support Financing in Response to the Novel Corona Virus’, dat eerder met zes maanden werd verlengd tot eind maart 2022, blijft de bank ondersteunen. De Bank of Japan herhaalde vrijdag ook zijn aankoopbeleid van ETF's en vastgoedfondsen van 12 biljoen yen per jaar en tot een maximum van 180 biljoen yen. De bank stelde vrijdag voorlopig de ontwikkelingen rond de pandemie te volgen en niet aarzelen daar waar nodig aanvullende maatregelen te nemen en het monetaire beleid daar op af te stemmen. Relatief nieuw voor de bank is het voornemen groene obligaties aan te kopen die door private partijen worden uitgegeven om de klimaatproblematiek het hoofd te bieden. De bank noemde daarbij geen omvang. De dollar noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 109,96 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

