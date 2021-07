AEX wacht vermoedelijk nipt lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent.

Donderdag deed de AEX met een verlies van 0,7 procent op 739,42 punten nog een stap terug. Just Eat Takeaway en TomTom trapten het cijferseizoen op het Damrak af en beide aandelen gingen hard onderuit. Onderzoeksresultaten van Galapagos kregen daarnaast een erg negatief onthaal.

Wall Street hield de schade donderdagavond daarentegen beperkt met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 0,3 procent. Techbeurs Nasdaq leverde 0,7 procent in, terwijl de Dow Jones index dankzij een eindsprint zelfs 0,2 procent won.

De grote Amerikaanse indices noteren rond recordniveaus nu de economie in de Verenigde Staten herstelt, terwijl de monetaire geldkraan vol open blijft staan. Beleggers lijken zich daarnaast weinig zorgen te maken over het kwartaalcijferseizoen dat deze week van start is gegaan.

Veel ondernemingen worden per saldo nauwelijks geraakt door de coronacrisis of profiteren er zelfs flink van, zoals de Amerikaanse techgiganten met een zware weging in de indices en chipmakers. Onder meer de trend van online thuiswerken en de versnelling van de digitalisering hebben hen in de kaart gespeeld.

Zakenzender CNBC merkte evenwel op dat de ontvangst van meevallende bedrijfscijfers tot nu toe lauw is geweest. Deze week rapporteerden 18 ondernemingen die deel uitmaken van de S&P 500 betere cijfers dan verwacht, maar gemiddeld daalden de aandelen na het overleggen van cijfers 0,58 procent.

Marktanalisten wijzen erop dat de terughoudende marktreactie ingegeven kan zijn door een toename van het aantal coronabesmettingen, waardoor het mondiale herstel verstoord dreigt te worden. Op de Europese coronakaart verschieten landen van kleur en in Azië worden de teugels weer aangetrokken.

De bedrijfsagenda op vrijdag is traditioneel vrijwel leeg, maar volgende week kunnen beleggers weer hun hart ophalen met cijfers van onder meer IBM, Netflix, Intel, Coca-Cola en Philip Morris. Op Beursplein 5 zijn dan onder meer ASML, Unilever en AkzoNobel aan de beurt.

In Azië laten de aandelenmarkten vanochtend een verdeeld beeld zien zonder echte uitschieters. De hoofdindices bewegen binnen een bandbreedte van een half procent ten opzichte van het slot van donderdag.

De Bank of Japan liet vanochtend bij zijn rentebesluit de korte rente op 0,1 procent negatief staan, zoals al jaren het geval is, en stelde daarnaast zijn economische groeiverwachting voor 2021 licht neerwaarts bij, van 4,0 procent naar 3,8 procent.

De Amerikaanse olie-future daalde donderdagavond in New York 2,0 procent op een settlement van 71,65 dollar per vat. De oliemarkten reageerden donderdag net als een dag eerder op berichten dat Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een compromis zouden hebben bereikt over de productie, waardoor die de komende maanden verder zou kunnen worden versoepeld.

Op het macro-economische vlak hebben beleggers vandaag oog voor onder meer de inflatie in de eurozone in juni, de Amerikaanse detailhandelsverkopen in juni en het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in juli.

Bedrijfsnieuws

IMCD sloot in Mexico een overeenkomst voor de overname van Materias Químicas de México. Financiële details werden niet gegeven. Er zijn 44 werknemers in dienst bij Materias..

Energy Transition Partners vroeg via een zogeheten Special Purpose Acquisition Company, ofwel SPAC, een notering aan op de Amsterdamse beurs. De SPAC werd opgericht door onder meer voormalige BP-topman Tony Hayward.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 0,3 procent bij een slot van 4.360,03 punten, de Dow Jones index won na een eindsprint 0,2 procent tot 34.987,02 punten en de Nasdaq leverde 0,7 procent in op 14.543,13 punten.