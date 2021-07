Intel in gesprek voor overname GlobalFoundries - bronnen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel zou interesse hebben één van de grootste chipmakers GlobalFoudries over te nemen voor circa 3 miljard dollar. Dit meldden bronnen vrijdag. Met de inlijving van het Amerikaanse bedrijf dat in handen is van Mubadala Investment zou Intel zijn chipproductie een flinke impuls kunnen geven. Intel heeft dit jaar al meer dan 20 miljard dollar geïnvesteerd in in de verhoging van de productie van halfgeleiders. GlobalFoundries, volgens cijfers van het Taiwanese TrendForce goed voor een marktaandeel van 7 procent, is ondertussen in voorbereiding op een beursgang. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.