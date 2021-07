IMCD neemt Maquimex over in Mexico Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in Mexico een overeenkomst gesloten voor de overname van Materias Químicas de México. Dit maakte de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten vrijdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Materias Químicas de México, kortweg Maquimex, is eveneens een distributeur van speciale chemicaliën en werd in 1977 opgericht. Er zijn 44 werknemers in dienst. IMCD zegt dankzij de overname een "substantieel" groter deel van de industriële markten te kunnen bedienen. De afronding van de overname wordt in augustus dit jaar voorzien. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

