Recordwinst Alcoa

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa heeft in het tweede kwartaal van 2021 een recordwinst behaald dankzij een verbeterde vraag en hogere aluminiumprijzen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aluminiumproducent.



"Alcoa kende een uitstekend tweede kwartaal en eerste halfjaar, de sterkste sinds onze lancering als onafhankelijk bedrijf in 2016", zei CEO Roy Harvey in een toelichting. "Deze recordprestatie weerspiegelt hoe onze strategieën werken om resultaten te behalen."



In de verslagperiode steeg de nettowinst op kwartaalbasis van 175 miljoen naar 309 miljoen dollar. In het tweede kwartaal van 2020 schreef Alcoa nog een verlies van 197 miljoen dollar.



In juni rondde Alcoa de verkoop af van een fabriek in Maryland voor 100 miljoen dollar, wat in het tweede kwartaal een boekwinst betekende van zo'n 90 miljoen dollar.



De aangepaste winst per aandeel van 1,49 dollar was beter dan de 1,29 dollar die door FactSet-analisten werd voorspeld.



De omzet steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis van 2,15 miljard naar 2,83 miljard dollar en was beter dan de 2,65 miljard dollar waar de markt op rekende. De opbrengsten daalden wel iets ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar toen een omzet van 2,87 miljard dollar werd behaald.



De aluminiumleveringen stegen op kwartaalbasis met 2 procent en met 40 procent op jaarbasis.



Outlook



Alcoa verwacht een sterk derde kwartaal en boekjaar 2021 op basis van het aanhoudende economische herstel en de toegenomen vraag naar aluminium in alle eindmarkten. Het aluminiumsegment van het bedrijf voorspelt een groei met dubbele cijfers op jaarbasis van de verkoop van producten met toegevoegde waarde.



Wel verwacht Alcoa aanhoudende inflatoire druk op grondstoffen en energie.



Dit jaar verwacht het bedrijf tussen de 2,9 en 3,0 miljoen metrische ton aluminium te verschepen. Dat was na het eerste kwartaal nog 2,7 miljoen tot 2,8 miljoen metrische ton.



Daarnaast mikt Alcoa op de levering van 50 miljoen tot 51 miljoen droge metrische tonnen bauxiet en 14,1 tot 14,2 miljoen metrische ton van alumina. In beide gevallen zijn dat lichte opwaartse bijstellingen ten opzichte van de eerdere outlook.



Het aandeel Alcoa steeg donderdag in de nabeurshandel op Wall Street 1,0 procent. In de reguliere handel ging 1,7 procent verloren.

ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.