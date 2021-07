Wall Street sluit verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld geëindigd. De S&P 500 index daalde 0,3 procent bij een slot van 4.360,03 punten, de Dow Jones index won na een eindsprint 0,2 procent tot 34.987,02 punten en de Nasdaq leverde 0,7 procent in op 14.543,13 punten.

De grote indexen noteren rond recordniveaus nu de economie in de Verenigde Staten lijkt te herstellen en kwartaalcijfers over het algemeen beter zijn dan verwacht. Maar er zijn handelaren die waarschuwen dat de beurzen het waarschijnlijk moeilijk gaan krijgen in de komende tijd om verder te stijgen nu een toename in de coronabesmettingen dreigt het mondiale herstel te verstoren.

Daarnaast blijven de zorgen over de oplopende inflatie hangen en de impact ervan op toekomstige bedrijfscijfers en het monetaire beleid van de Federal Reserve.

"De markten hadden perfecte omstandigheden ingeprijsd maar nu hebben we onzekerheden rond het Fed-beleid, wat resulteert in terughoudendheid", volgens marktanalist Derek Halpenny van MUFG Bank.

Voorzitter Jerome Powell van de Fed verklaarde donderdag tegenover de Amerikaanse Senaat dat de arbeidsmarkt, hoewel deze verbetert, nog een lange weg te gaan heeft om te herstellen van de pandemie. Hij benadrukte tevens dat de inflatie zal matigen en dat de centrale bank van plan is het huidige monetaire beleid te handhaven.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste steunaanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 26.000 aanvragen naar 360.000, wat in lijn was met de verwachtingen. Verder stegen de import- en exportprijzen en toonden de indexen voor de bedrijvigheid rond New York en Philadelphia in juli groei, hoewel in laatstgenoemde regio wel minder sterk dan in juni. Verder steeg de industriële productie in de VS in juni, hoewel minder dan in mei.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,1810.

De olieprijs is donderdag verder gedaald. Op een settlement van 71,65 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,0 procent goedkoper.

De oliemarkten reageerden net als een dag eerder op berichten dat Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een compromis zouden hebben bereikt over de productie, waardoor die de komende maanden verder zou kunnen worden versoepeld. Ook de zorgen over de oplopende coronabesmettingen dragen momenteel bij aan het negatieve sentiment, volgens vermogensbeheerder Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors.

Beleggers hadden verder aandacht voor het maandrapport van de OPEC. Het kartel verwacht nog altijd dat de vraag naar olie in 2021 met 6 miljoen vaten per dag groeit, gelijk aan de voorspelling in juni. De OPEC rekent voor dit jaar op een totale vraag naar olie van 96,6 miljoen per dag.

Stijgers en dalers

Morgan Stanley heeft het afgelopen kwartaal de verwachtingen overtroffen. De Amerikaanse bank boekte een winst per aandeel van 1,85 dollar op een omzet van 14,8 miljard dollar, terwijl de markt rekende op een winst van 1,66 dollar per aandeel op een omzet van 14,0 miljard dollar. Het aandeel sloot uiteindelijk licht hoger hoewel de inkomsten uit aandelenhandel daalden.

UnitedHealth boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 4,3 miljard dollar, ofwel 4,46 dollar per aandeel, op een omzet van 71,3 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 4,70 dollar per aandeel. De zorgverzekeraar verhoogde de outlook voor het hele jaar. Het bedrijf verwacht nu een aangepaste winst van 18,30 tot 18,80 dollar per aandeel. Eerder werd nog uitgegaan van 18,10 tot 18,60 dollar per aandeel. Het aandeel steeg 1,4 procent.

Johnson & Johnson daalde 1,2 procent, nadat de farmareus de meeste van zijn Neutrogena- en Aveeno-spray-zonnebrandmiddelen uit winkels in de VS terughaalt, omdat in sommige monsters benzeen, een potentieel kankerverwekkende chemische stof, was ontdekt.

Blackstone steeg 3,9 procent. Het private-equitybedrijf gaat een deel van de activa beheren die de levensverzekeringen en lijfrentes van American International Group dekken. Blackstone gaat in eerste instantie 50 miljard dollar aan activa beheren. Dit bedrag zal in de komende zes jaar toenemen tot bijna 100 miljard dollar. AIG x procent.

Aandelen Netflix daalden 0,9 procent. De streamingdienst onderzoekt of het computerspellen kan toevoegen aan zijn aanbod. Het zou daarbij vooral gaan om mobiele games en niet die voor spelcomputers.