Olieprijs daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gedaald. Op een settlement van 71,65 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,0 procent goedkoper. De oliemarkten reageerden donderdag net als een dag eerder op berichten dat Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een compromis zouden hebben bereikt over de productie, waardoor die de komende maanden verder zou kunnen worden versoepeld. Volgens Carsten Fritsch van Commerzbank zijn de details nog onduidelijk. Het zou zo kunnen zijn dat een productieverhoging in de Emiraten bovenop de al afgesproken verhoging van de OPEC+ landen komt. "Dat kan uiteindelijk leiden tot teveel olie in de markt", aldus de analist. Volgens Robert Yawger van Mizuho Securities wacht de markt nu op bevestiging van OPEC+ in de vorm van een nieuwe bijeenkomst om de deal te bekrachtigen. Ook de zorgen over de oplopende coronabesmettingen dragen momenteel bij aan het negatieve sentiment, volgens vermogensbeheerder Tariq Zahir van Tyche Capital Advisors. "Dat kan de vraag naar olie in de komende dagen en weken belemmeren", volgens de marktkenner. Beleggers hadden verder aandacht voor het maandrapport van de OPEC. Het kartel verwacht nog altijd dat de vraag naar olie in 2021 met 6 miljoen vaten per dag groeit, gelijk aan de voorspelling in juni. De OPEC rekent voor dit jaar op een totale vraag naar olie van 96,6 miljoen per dag. In 2022 moet dat aantal gemiddeld uitkomen op 99,86 miljoen vaten per dag, wat een groei van 3,3 miljoen vaten per dag zou betekenen. Het kartel verwacht dat de vraag in de tweede helft van volgend jaar uitkomt boven de 100 miljoen vaten per dag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

