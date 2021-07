Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 1,0 procent op 456,20 punten, de Duitse DAX leverde ook 1,0 procent in op 15.629,66 punten, de Franse CAC 40 daalde eveneens 1,0 procent bij een stand van 6.493,36 punten en de Britse FTSE 100 daalde 1,1 procent op 7.012,02 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het een negatieve dag op de Europese beurzen, waarbij de indexen blijven hangen in de bandbreedte waar ze al maanden in bewegen.

"Hoewel de DAX en Stoxx Europe 600 erin zijn geslaagd de afgelopen dagen marginale nieuwe recordhoogtes te bereiken, zet dit niet duidelijk door", aldus Hewson, die daarvoor een aantal redenen ziet, waaronder de zorgen over de aanhoudende toename van coronavirusgevallen en het tempo van het economisch herstel dat lijkt te vertragen. Ook blijven beleggers bezig met de ontwikkelingen rond de oplopende inflatie in Europa en de VS.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor Chinese data. De groei van de economie over het tweede kwartaal kwam met 7,9 procent overeen met de verwachtingen. De industriële productie in China steeg in juni op jaarbasis minder hard dan in mei, maar kwam met 8,3 procent wel boven de verwachte 7,8 procent uit. Voor de detailhandelsverkopen gold hetzelfde: in juni een lagere groei op jaarbasis dan in mei, maar beter dan voorzien.

De euro/dollar noteerde op 1,1816. Een vat WTI-olie werd ruim een half procent goedkoper en handelde onder 73 dollar.



Bedrijfsnieuws

Aandelen van energiereuzen als Shell en BP verloren 2 tot 3 procent. Aandelen in de reisbranche stonden ook onder druk, nu steeds meer landen inreisregels aanscherpen. Prijsvechter easyJet, reisorganisatie Tui en British Airways-moeder IAG verloren 2 tot 3 procent.

In Amsterdam verloor Just Eat Takeaway ruim 9 procent na het openen van de boeken. Degroof Petercam sprak van iets beter dan voorziene cijfers. De opmerkingen dat de maaltijdbezorger marktaandeel wint in het Verenigd Koninkrijk is volgens analist Michael Roeg geruststellend en laat zien dat het investeringsprogramma zijn vruchten afwerpt. DSM ging met een winst van 1,6 procent aan kop.

Daimler heeft in het tweede kwartaal de resultaten "significant hoger zien uitkomen dan de verwachtingen in de markt", in zekere mate geruggesteund door een vrijval aan voorzieningen van 120 miljoen euro. Het aandeel verloor circa een half procent.

Siemens Gamesa heeft in het afgelopen kwartaal een sterke stijging van de grondstofprijzen ervaren en ziet de kosten voor een platform in Brazilië oplopen, waardoor de resultaten dit jaar vermoedelijk aan de onderkant van de eerder afgegeven outlook zullen uitkomen. Het aandeel daalde ruim 14 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag rond het Europese slot lager.