Cijfers Just Eat en TomTom hard afgestraft op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met verlies gesloten, waarmee het cijferseizoen slechts van start is gegaan.



De AEX index daalde 0,7 procent tot 739,42 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,5 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 1,6 procent.

Het sentiment was negatief, ondanks de woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell. Volgens de centraal bankier is dit nog niet het moment om de rente te verhogen of de aankoop van obligaties te verkleinen.

Investmentmanager Simon Wiersma van ING sprak van geruststellende woorden. "De Amerikaanse arbeidsmarkt moet eerst nog veel verder herstellen van de gevolgen van de pandemie. Verder is de Fed nog steeds van mening dat de hoge inflatiecijfers slechts tijdelijk zijn en over een paar maanden zullen normaliseren", zei Wiersma.

Het sentiment kwam onder druk te staan, nadat uit Chinese macrocijfers bleek dat de economische groei in China in het tweede kwartaal is vertraagd tot 7,9 procent. "Dat de groei van de Chinese economie vertraagt, is al langer duidelijk. Het hoogtepunt van het Chinese groeiherstel lag in november vorig jaar", zei Wiersma.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste steunaanvragen in de VS voor een werkloosheidsuitkering vorige week is gedaald. De New York Fed index, beter bekend als de Empire State index, is in juli na twee maanden van daling op rij weer gestegen, terwijl de index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia juist verder daalde. De industriële productie in de Verenigde Staten is in juni gestegen met 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1816. Bij aanvang van de handelsdag on Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1836 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1835 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,6 procent lager.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 16 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door DSM met een winst van 1,5 procent, gevolgd door ASR Nederland en Akzo Nobel met winsten van respectievelijk 0,6 procent en 0,8 procent.

Just Eat Takeaway daalde maar liefst 9,0 procent na een kwartaalupdate. Degroof Petercam sprak van iets beter dan voorziene cijfers. De opmerkingen dat de maaltijdbezorger marktaandeel wint in het Verenigd Koninkrijk is volgens Degroof geruststellend en laat zien dat het investeringsprogramma zijn vruchten afwerpt. ING sprak van gemengde cijfers. Volgens de bank onderstreepte de update van vanochtend dat het herstel van de groei in de VS vermoedelijk langer zal duren en kostbaarder zal zijn dan hij eerder dacht. Analist Robbert Manders van IG noemde de koersval van Just Eat Takeaway voor de camera van ABM Financial News terecht.



Unibail-Rodamco-Westfield daalde 3,5 procent, terwijl Royal Dutch Shell 2,2 procent verloor.

In de Midkap ging Galapagos met een verlies van meer dan 13,3 procent onderuit na het presenteren van onderzoeksresultaten. Het biotechbedrijf presenteerde gemengde resultaten van testprogramma’s volgens KBC Securites. Het beurshuis verlaagde dan ook het koersdoel stevig tot 66,00 euro. Drie patiëntenstudies met Toledo-compound GLPG3970 toonden een remming bij reuma, maar de gepresenteerde vooruitgang viel desondanks tegen. Wel kan Galapagos aan de slag met een Fase 2b studie met GLPG3667 voor psoriasis. Maar dit laatste is volgens UBS te mager om beleggers gerust te stellen.

Corbion, Aperam en GrandVision waren donderdag de enige stijgers in de AMX. Zij wonnen 0,9 en 0,3 procent en 0,2 procent.

In de AScX waren de cijfers van TomTom eveneens geen opsteker. De navigatiespecialist verloor 15,1 procent van zijn beurswaarde, nadat er rode cijfers werden gepresenteerd en de outlook werd verlaagd. Een tekort aan chips dwong TomTom hier naar eigen zeggen toe. UBS erkende dat er inderdaad sprake is van een tekort. Dat drukt met 5 procent op de mondiale autoproductie. Maar de analisten hadden verwacht dat TomTom dit deels had kunnen opvangen met een gunstigere mix.

ICT Group steeg 2,5 procent, nadat NPM Capital het bod op ICT verhoogde naar 14,90 euro per aandeel.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.363,84 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het rood.