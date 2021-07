Beursblik: kwartaalupdate Just Eat Takeaway kent twee gezichten

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway kwam met gemengde resultaten over het tweede kwartaal. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING donderdag.

"De groei was erg gezond, maar wel iets minder dan we hadden verwacht, vooral vanwege de VS", zei Hesselink. Maar daar staat volgens de analist tegenover dat Just Eat in het Verenigd Koninkrijk het juist beter dan verwacht deed en marktaandeel blijft winnen.

De maaltijdbezorger is wel een stuk verliesgevender dan Hesselink had verwacht. Dit is vooral het gevolg van de VS en Canada, waar de fees werden gemaximaliseerd en de pandemie langer aanhoudt. Dit laatste biedt volgens ING ook weer kansen om sneller aan marktaandeel te winnen, maar dat kost wel geld.

Kortom, investeringen lonen, vooral in de Britse markt, maar volgens Hesselink onderstreepte de update van vanochtend ook dat het herstel van de groei in de VS vermoedelijk langer zal duren en kostbaarder zal zijn dan hij eerder dacht.

ING heeft een koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 130,00 euro. Just Eat Takeaway daalde donderdag 7,7 procent naar 69,49 euro.