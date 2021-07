OPEC handhaaft verwachte vraag naar olie

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC verwacht dat de vraag naar olie in 2021 met 6 miljoen vaten per dag groeit, gelijk aan de voorspelling in juni. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het oliekartel.

Het kartel rekent voor dit jaar op een totale vraag naar olie van 96,6 miljoen per dag. In 2022 moet dat aantal gemiddeld uitkomen op 99,86 miljoen vaten per dag, wat een groei van 3,3 miljoen vaten per dag zou betekenen. OPEC verwacht dat de vraag in de tweede helft van volgend jaar uitkomt boven de 100 miljoen vaten per dag.

Verder rekent de OPEC erop dat de mondiale economie verder herstelt, nu het coronavirus beter onder controle gehouden kan worden in opkomende en ontwikkelde landen. Daardoor zal de vraag naar olie volgend jaar weer op het pre-corona niveau zitten, aldus het kartel.

Over het aanbod van olie uit niet-OPEC landen werd het kartel iets minder optimistisch. Dat werd met 30.000 vaten per dag neerwaarts bijgesteld naar een groei van 81.000 vaten per dag en gemiddeld 63,8 miljoen vaten per dag in totaal in 2021.