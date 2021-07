Update: Morgan Stanley presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Morgan Stanley heeft in het tweede kwartaal van 2021 beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse bank. De bank rapporteerde een omzet van 14.759 miljoen dollar tegenover 13.660 miljoen dollar een jaar geleden. De consensus samengesteld door FactSet had op een omzet van 13.970 miljoen dollar gerekend. De inkomsten uit de aandelenhandel daalden van 4.803 miljoen dollar naar 3.330 miljoen dollar, volgens de analisten reden de koers lager te laten openen. De nettowinst kwam op 3.511 miljoen dollar uit, ofwel 1,85 dollar per aandeel. Een jaar geleden was dit 3.196 miljoen dollar of 1,96 dollar per aandeel. Dit is beter dan verwacht. De consensus rekende op 1,66 dollar per aandeel. Morgan Stanley boekte 1.255 miljoen dollar aan nettorentebaten tegenover 1.030 miljoen dollar over dezelfde periode een jaar eerder. Vorig jaar moest Morgan Stanley nog 239 miljoen dollar aan voorzieningen treffen voor slechte leningen. Afgelopen kwartaal was dit nog maar 73 miljoen dollar. Andere banken meldden eerder deze week echter enorme vrijvallen van gereserveerde bedragen. De CET1 ratio kwam uit op 16,7 procent. Ondanks de goede resultaten stond het aandeel onder druk en leverde voorbeurs 1,6 procent in. Update: om meer informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.