Amerikaanse futures wijzen op lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het rood.

De Amerikaanse aandelenmarkten zoeken donderdag naar richting, ondanks relatief gematigde opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell. Volgens de centraal bankier is dit nog niet het moment om de rente te verhogen of de aankoop van obligaties te beperken. Powell zei dat de arbeidsmarkt, hoewel deze verbetert, nog een lange weg te gaan heeft om te herstellen van de pandemie. Hij benadrukte tevens dat de inflatie zal matigen en dat de centrale bank van plan is het huidige monetaire beleid te handhaven.

"We zien een voortzetting van beleggers die uit de reflatiehandel stappen en geld verschuiven naar seculiere groeimarkten", zei marktanalist Keith Lerner van Truist Advisory Services. "We bevinden ons in deze overgangsperiode waarin er veel vragen zijn. Over het algemeen handelt de markt iets voorzichtiger onder het oppervlak", zei hij.

Donderdag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de importprijzen van juni, de Philadelphia Fed-index en de Empire Staten index van juli.

De euro/dollar noteerde op 1,1830. Bij aanvang van de handelsdag on Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1836 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1835 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,7 procent lager.

Stijgers en dalers

UnitedHealth boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 4,3 miljard dollar, ofwel 4,46 dollar per aandeel, op een omzet van 71,3 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 4,70 dollar per aandeel. Het concern verhoogde zijn outlook voor het hele jaar. Het bedrijf verwacht een aangepaste winst van 18,30 tot 18,80 dollar per aandeel. Eerder werd nog uitgegaan van 18,10 tot 18,60 dollar per aandeel. Het aandeel steeg voorbeurs 1,3 procent.

Johnson & Johnson daalde voorbeurs 0,5 procent, nadat het concern de meeste van zijn Neutrogena- en Aveeno-spray-zonnebrandmiddelen uit winkels in de VS terughaalde omdat in sommige monsters benzeen, een potentieel kankerverwekkende chemische stof, was gedetecteerd.

Morgan Stanley komt donderdag voorbeurs ook met kwartaalcijfers. Nabeurs staan de resultaten van Alcoa geagendeerd.

Blackstone steeg voorbeurs 3,8 procent. Het private-equitybedrijf gaat een deel van de activa beheren die de levensverzekeringen en lijfrentes van American International Group dekken. Blackstone gaat in eerste instantie 50 miljard dollar aan activa beheren. Dit bedrag zal in de komende zes jaar toenemen tot bijna 100 miljard dollar. AIG steeg voorbeurs 5,7 procent.

Woodside Petroleum verloor 1,0 procent. Het concern boekte in het tweede kwartaal een 15 procent hogere omzet. Het concern zoekt tevens kopers voor een deel van zijn belangen in groeiprojecten in Afrika en Australië.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent hoger op 4.374,30 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq sloot 0,2 procent in het rood.