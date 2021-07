Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager op de derde dag van het cijfersseizoen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,5 procent op 456,80 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,7 procent naar 15.682,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,4 procent met een stand van 6.530,26 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,3 procent naar 7.071,77 punten.

Vanmiddag komt, na de mededelingen van de Federal Reserve, de aandacht weer te liggen op de bedrijfsresultaten. Onder andere Morgan Stanley en United Health komen met de resultaten over het tweede kwartaal naar buiten.

De Chinese macro-economische data zorgden donderdag niet voor verrassingen. De groei van de economie over het tweede kwartaal kwam met 7,9 procent overeen met de verwachtingen. De industriële productie groeide in juni op jaarbasis minder hard dan in mei, maar kwam met 8,3 procent wel boven de verwachte 7,8 procent uit. Voor de detailhandelsverkopen gold hetzelfde: in juni een lagere groei op jaarbasis dan in mei, maar beter dan voorzien.

De Britse werkloosheid over mei daalde licht naar 4,8 procent.

In de Verenigde Staten is het vandaag relatief druk met macrodata: de steunaanvragen, importprijzen over juni, de activiteitenindex van Philadelphia en New York over juli en de industriële productie over juni. Voor de steunaanvragen wordt een aantal van 360.000 verwacht tegen 373.000 voor een week eerder.

Olie noteerde donderdag lager. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 72,52 dollar, terwijl voor een september-future Brent 74,35 dollar werd betaald, een daling van 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1833 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1838 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Daimler heeft in het tweede kwartaal de resultaten "significant hoger zien uitkomen dan de verwachtingen in de markt", in zekere mate geruggesteund door een vrijval aan voorzieningen van 120 miljoen euro. De koers van het aandeel noteerde 0,3 procent hoger.

Siemens Gamesa heeft in het afgelopen kwartaal een sterke stijging van de grondstofprijzen ervaren en ziet de kosten voor een platform in Brazilië oplopen, waardoor de resultaten dit jaar vermoedelijk aan de onderkant van de eerder afgegeven outlook zullen uitkomen. De koers van het aandeel noteerde 14,4 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 4.374,34 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 34.933,43 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 14.644,95 punten.