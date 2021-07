Beursblik: resultaten studies Galapagos niet voldoende Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) De publicatie woensdag nabeurs van Galapagos over de uitkomst van studies met GLPG3970 en GLPG3667 kwam als een verrassing, maar de resultaten zijn niet voldoende om positiever te worden over het aandeel. Dit concludeerden analisten van UBS donderdag in reactie op de publicatie. Drie patiëntenstudies met GLPG3970 leverden de conclusie op dat de volgende stap voor de Toledo-portfolio is om te focussen op meer veelbelovende moleculen, waarbij betere en langere doelremming kan worden bereikt, waardoor het Toledo-programma volgens UBS effectief een jaar vertraging heeft opgelopen. De studie met GLPG3667 was daarentegen veelbelovend genoeg om door te gaan. "We denken dat dit alleen niet voldoende reden is om positiever te worden", aldus de analisten. De proeven zullen volgens UBS doorgaan, mogelijk tot eind 2023, maar met een hoge mate van onzekerheid. "Aan de andere kant zijn we ons bewust dat Galapagos zijn kansen inschat om het gat in de pijplijn sneller te vullen en om een marktklaar middel te krijgen", zei UBS. UBS hanteert een Neutraal advies en koersdoel van 77,00 euro. Het aandeel Galapagos noteerde donderdag op een rood Damrak 11,2 procent lager op 49,65 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

