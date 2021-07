Valuta: euro weer terug op vertrouwd peil

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer op 1,1850 dollar, het niveau waar de munt in de eerste helft van de week ook al op noteerde.

"Na de presentatie van het monetaire rapport door de Federal Reserve, keerde de munt weer terug naar de huidige koers", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Sinds dinsdag was de dollar opgelopen op basis van stevige inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, maar Fed-voorzitter Jerome Powell liet gisteren weinig heel van de verwachting dat er binnen afzienbare tijd gekozen wordt voor tapering. Wij denken dat de Fed niet over twee, maar op zijn vroegst pas over acht weken misschien een indicatie voor een tapermoment geeft", aldus Van der Meer.

Van der Meer ziet voor een wat langere termijn twee factoren die van invloed zijn, namelijk de vakantieperiode en de besmettingscijfers en dan met name in het Verenigd Koninkrijk dat net het EK voetbal achter de rug heeft en binnenkort de coronaregels weer versoepelt.

De handelaar schat in dat ook vandaag Powell nog de nodige aandacht trekt, maar dan in de Amerikaanse Senaat, waar hij ook het halfjaarbericht van de Fed toelicht. Verder kijkt de markt uit naar de wekelijkse steunaanvragen.

De Chinese macro-economische data zorgden donderdag niet voor verrassingen. De groei van de economie over het tweede kwartaal kwam met 7,9 procent overeen met de verwachtingen. De industriële productie groeide in juni op jaarbasis minder hard dan in mei, maar kwam met 8,3 procent wel boven de verwachte 7,8 procent uit. Voor de detailhandelsverkopen gold hetzelfde: in juni een lagere groei op jaarbasis dan in mei, maar beter dan voorzien.

De Britse werkloosheid over mei daalde licht naar 4,8 procent.

In de Verenigde Staten is het vandaag relatief druk met macrodata: de steunaanvragen, importprijzen over juni, de activiteitenindex van Philadelphia en New York over juli en de industriële productie over juni. Voor de steunaanvragen wordt een aantal van 360.000 verwacht tegen 373.000 voor een week eerder.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,1849 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8560 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,2 procent tot 1,3840 dollar.